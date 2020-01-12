На Ставрополье семья "Свидетелей Иеговы" выгнала из дома своих дочерей

В Ставропольском крае семейную пару и их 50-летнего знакомого подозревают в организации и участии в экстремистской организации и изгнании из семьи двух несовершеннолетних. Об этом сообщают в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в Георгиевске. По данным следствия, там, после того, как решением Верховного суда РФ "Свидетели Иеговы" были признаны религиозной сектой, один из ее последователей созывал и проводил собрания участников этой организации в доме, предоставленном супругами, которые также являлись ее участниками.

- В ходе собраний подозреваемые обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов, осуществляли сбор денежных средств на финансирование этой организации, - заявили в следственном управлении СК РФ по Ставрополью.

Семью, которая принимала у себя дома сектантов, также заподозрили в то, что они не исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Как пояснили в прокуратуре Ставропольского края, две девочки отказывались принимать религиозные взгляды своих родителей, из-за чего их выгнали из дома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по частям первой и второй статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Также правоохранители занимаются дальнейшей судьбой детей.