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12.01.2020 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье семья "Свидетелей Иеговы" выгнала из дома своих дочерей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае семейную пару и их 50-летнего знакомого подозревают в организации и участии в экстремистской организации и изгнании из семьи двух несовершеннолетних. Об этом сообщают в краевом следственном управлении СК РФ.

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Инцидент произошел в Георгиевске. По данным следствия, там, после того, как решением Верховного суда РФ "Свидетели Иеговы" были признаны религиозной сектой, один из ее последователей созывал и проводил собрания участников этой организации в доме, предоставленном супругами, которые также являлись ее участниками.

- В ходе собраний подозреваемые обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов, осуществляли сбор денежных средств на финансирование этой организации, - заявили в следственном управлении СК РФ по Ставрополью.

Семью, которая принимала у себя дома сектантов, также заподозрили в то, что они не исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Как пояснили в прокуратуре Ставропольского края, две девочки отказывались принимать религиозные взгляды своих родителей, из-за чего их выгнали из дома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по частям первой и второй статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Также правоохранители занимаются дальнейшей судьбой детей.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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