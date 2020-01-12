Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу

В городе Георгиевске Ставропольского края выясняют обстоятельства громкого случая в городской больнице, где врачи якобы трое суток отказывались принимать мужчину с переломом ключицы.

История получила огласку после публикации поста в Instagram на странице канала georgievsk_ru. Очевидец событий заявил, что в городскую больницу 9 января привезли парализованного мужчину с подозрением на перелом ключицы.

"Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал. В итоге три дня без еды и воды" - говорится в сообщении.

Приняли мужчину, по словам автора сообщения, только 11 января, направив его в терапевтическое отделение.

В краевом министерстве здравоохранения уже прокомментировали этот случай. Там заявили, что автор поста исказил факты, и мужчина поступил в больницу 11 января. Его осмотрели терапевт, невролог и травматолог. Ему также сделали ЭКГ-исследование и рентген левого плечевого сустава и грудной клетки.

- Врачи пришли к заключению, что показаний для госпитализации нет. Вместе с тем гражданин неоднократно повторил, что у него нет места жительства, и ему некуда идти. Это было учтено врачами, поэтому дежурный администратор принял решение о госпитализации гражданина в терапевтическое отделение, - рассказали "РГ" в краевом минздраве.

В палатах не было не было свободных мест, а для того, чтобы установить кровать в коридоре, потребовалось время. По заявлению ведомства, в этот момент и был сделан снимок, который попал в соцсети.

Сейчас в больнице Георгиевска решают вопрос размещения мужчины в социальное учреждение города.