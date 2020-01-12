В Ленобласти заступит на дежурство полк с системой С-400 "Триумф"

В Ленинградской области в середине февраля заступит на боевое дежурство полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-400 "Триумф". В настоящее время расчеты проводят подготовку к боевому дежурству по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов региона.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Личный состав занимается обслуживанием техники, настраивает, проверяет работоспособность и функционирование узлов и агрегатов.

ЗРС С-400 "Триумф" Ленинградская армия Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО получила в конце 2019 года. Произошло это на полигоне "Капустин яр" в Астраханской области. Там "Триумф" проверили, провели боевые и экспериментальные стрельбы. А потом С-400 прибыла в место постоянной дислокации, преодолев более двух тысяч километров.

Военнослужащие уже прошли обучение в Гатчине, сдали зачеты на допуск к эксплуатации.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения всех объектов военно-космического нападения.