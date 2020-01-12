В Мурманске отметили конец полярной ночи

В Мурманске закончилась полярная ночь. Этот день жители Мурманска всегда отмечают небольшим праздником на Солнечной горке (1387 километр федеральной трассы «Кола»).

Сегодня там собрались сотни людей, чтобы увидеть, как над горизонтом вперавые за полтора месяца покажется краешек солнца.

- С 11.00 автобусы забирали участников праздника на остановке «Автопарк» и привозили к месту праздника. Праздник состоялся уже в 14-й раз, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Правда, на этот раз увидеть солнце не удалось из-за пасмурной и снежной погоды. Такое случается нередко, но праздник встречи солнца для мурманчан не становится от этого менее желанным.

Полярная ночь на широте Мурманска началась 2 декабря. Продолжительность самого короткого дня за все это время составила 19 минут. Кстати, на Северном полюсе полярная ночь продолжается 174 дня — с 25 сентября по 17 марта.