- Наша жизнь кардинально изменилась! - улыбается Евгения Федоровна Зеленко, обнимая внука. - Я очень, очень рада, что мы теперь вместе. Ведь я места себе не находила, думая, что Максимка так далеко от меня. Да и он очень переживал по этому поводу. Хоть мы созванивались каждый день, но видеться могли лишь на каникулах. А теперь все выходные будем проводить вместе.

Напомним, о 12-летнем Максиме "РГ" впервые рассказала минувшей осенью ("РГ-Неделя", 13 ноября 2019 года). Тогда воспитанник подмосковного интерната для незрячих детей находился у бабушки во время каникул. Мальчик от одиночества по три раза в день набирал по мобильному телефону "01", желал пожарным доброго времени суток и клал трубку. Диспетчеры запомнили номер необычного абонента и разволновались: вдруг нужна помощь? А когда он позвонил в очередной раз, вывели паренька на разговор.

Как оказалось, это стало началом дружбы пожарных и Максима.

Ребенок рассказал о своей непростой жизни, о том, что его мама умерла, папа есть, но совсем сыном не интересуется. А сам паренек живет в специализированном интернате, учится по книжкам с точечками, и у него совсем нет друзей.

У диспетчера ГУ МЧС России по Ростовской области Екатерины Максименко, которой удалось разговорить молчаливого Максима, екнуло в груди: у нее сын такого же возраста. Вот бы их познакомить (кстати, ребята уже подружились)! В тот же день сотрудники регионального управления МЧС решили навестить ребенка и его бабушку. По адресу была направлена пожарная бригада. Максима посадили в настоящую пожарную машину, и он был просто в восторге оттого, что потрогал оборудование - из-за тотальной слепоты мальчик познает мир на ощупь. Ему объяснили, что звонить по "01" нужно только в случае реального ЧП - ведь если занята линия, помощь может не успеть к тому, у кого действительно горит дом.

Максим снова живет в Ростове-на-Дону вместе бабушкой и учится в новочеркасском интернате, куда его еженедельно будут отвозить донские спасатели

Конечно, для бабушки Максима гости стали полной неожиданностью. Но это событие в буквальном смысле изменило их с внуком жизнь! О проблемах необычной маленькой семьи узнали много людей. Ведь сама бабушка никогда никому не жаловалась и ничего не просила.

Максим был долгожданным ребенком и ничего не предвещало беды. Но родился он раньше положенного срока. Проблемы со зрением выявили не сразу, лечили не от них, и время было упущено. Позади у мальчика семь операций в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, но зрение восстановить не удалось.

Максим осиротел три года назад: его маме было всего 40 лет, когда она скончалась от пневмонии. Отец, который ушел из семьи вскоре после рождения сына-инвалида, настаивал на том, чтобы ребенок жил с бабушкой, а он сам получал его пенсию. Органы опеки тогда дали отцу испытательный срок. Но в течение полугода он никак себя не проявил, даже ни разу не навестил ребенка, и его лишили родительских прав.

После смерти дочери Евгения Федоровна, которой сейчас 73 года, осталась с незрячим внуком вдвоем. Тогда он учился в первом классе в специализированном интернате в Новочеркасске. В Ростове-на-Дону такого учреждения, увы, нет. В новочеркасский же интернат внука требовалось отвозить по понедельникам и забирать на выходные. Пожилой женщине делать это было сложно и очень затратно - на поездку на такси из Ростова в другой город и обратно уходила вся пенсия. И бабушке посоветовали определить ребенка в подмосковный интернат, где он жил и учился последние несколько лет.

- Последнее расставание после осенних каникул было особенно тяжелым, Максим ни в какую не хотел уезжать. Говорил, что в Подмосковье его обижает мальчик постарше. Повода сомневаться в его словах у меня не было. У него появились проблемы неврологического характера, и теперь он ежедневно принимает таблетки, - рассказала бабушка.

И проговорилась:

- Максим мечтает о какой-то "говорящей" трости, прямо бредит ею. А она стоит баснословных денег - 150 тысяч рублей!

"РГ" об этом написала, материал прочли представители крупной российской компании "Исток-Аудио", занимающейся разработкой, производством и поставками реабилитационной и медицинской техники для людей с инвалидностью, и решили сделать ребенку подарок. "Говорящая" трость, которая распознает лица и препятствия, была изготовлена по спецзаказу. Накануне Нового года она прибыла в Ростов-на-Дону и была передана бабушке. Когда наконец приехал на каникулы Максим, он нашел этот подарок под елкой. Вот был сюрприз!

Добрыми волшебниками для сироты стали не только читатели "РГ", но и те самые пожарные, которые не забыли позвонившего им мальчика. Благодаря их неравнодушию стал возможен перевод ребенка из подмосковного интерната в донской. Узнав о проблеме, они приняли решение сами еженедельно отвозить Максима к месту учебы и обратно.

Максим широко улыбается и говорит:

- Я тоже очень рад! Большое всем спасибо! Когда вырасту, я хочу стать диспетчером МЧС, чтобы тоже помогать людям. Ведь это так приятно - делать людям добро!