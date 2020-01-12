Президент РФ Владимир Путин на совещании в Ялте заявил о необходимости повысить качество жизни граждан в Крыму и Севастополе. Для этого будет наведен порядок в городской среде, серьезно обновлена система здравоохранения, приняты меры по стабилизации цен на товары первой необходимости.

За последние годы было сделано немало для развития потенциала полуострова, заявил российский лидер, открывая совещание. Ключевым фактором Путин назвал создание магистральной инфраструктуры. Очевиден и прогресс по интеграции Крыма и Севастополя в общее, социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространства страны. Теперь пришло время для следующей задачи - нужно и дальше повышать качество жизни на полуострове. Переходя к конкретным направлениям, глава государства поручил развивать городскую и социальную инфраструктуры, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты. Путин пояснил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств.

Президент особо подчеркнул, что речь идет не только о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах.

Необходимо усовершенствовать и транспортную инфраструктуру на полуострове, продолжил Владимир Путин. "Решительных, просчитанных действий требует укрепление региональных систем коммуникаций, - заявил он. - Имею в виду строительство и ремонт местных автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения".

Высокая планка в строительстве магистральной инфраструктуры в Крыму уже задана, напомнил президент. "Нужно поднимать до этого уровня и ее региональную составляющую", - поставил задачу он.

Продолжая транспортную тему, Путин анонсировал, что регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост начнется с 1 июля наступившего года. Это, по его оценке, должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами. Президент в связи с этим рассказал о том, что жители Крыма часто говорят о необходимости нормализации цен на товары первой необходимости. Путин пояснил, что в их числе продукты питания, топливо и строительные материалы. Кроме того, российский лидер поставил перед руководством полуострова задачу по решению проблем с водоснабжением.

Особого внимания требует состояние здравоохранения на полуострове. "Отрасль находится в плачевном состоянии, - констатировал глава государства. - Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены". По его оценке, ситуация в этой сфере в Крыму хуже, чем в целом по России. Президент потребовал устранить перекос в сторону платной медицины на полуострове. Согласно его поручению, необходимо обеспечить каждому жителю региона качественное бесплатное медицинское обслуживание.

На совещании были приняты дополнительные решения для стимулирования экономического развития, рассказал по его итогам вице-премьер Дмитрий Козак. В частности, о продлении преференциального режима ведения предпринимательской деятельности в рамках свободной экономической зоны. Были поставлены также сроки по социальным задачам. Так, все объекты здравоохранения Крыма до 2022 года должны быть приведены в соответствие со стандартами РФ, заявил Козак. "Там многое обветшало, безнадежно устарело медицинское оборудование", - пояснил он. К тому же сроку в рамках реализации масштабной программы по созданию комфортной городской среды будут модернизированы общественные пространства, дворовые территории, фасады жилых домов, дорожная сеть, рассказал также зампред кабмина.

Власти Крыма до 1 марта представят в правительство РФ комплекс мер по повышению качества жизни на полуострове, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, в этот срок будет сформирован перечень дополнительных объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, будет принято решение о строительстве еще семи объектов здравоохранения. Аксенов уточнил, что это феодосийская больница, три поликлиники в Симферополе, две в Керчи, перинатальный центр в Симферополе.

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июля

В сфере образования крымские власти наметили ликвидацию вторых смен в школах и очередей в детских садах (тоже к 2022 году). Будет решаться и задача, связанная с ограничением роста цен. По словам Аксенова, для этого в поселке Октябрьское Красногвардейского района построят крупный оптово-логистический центр емкостью хранения около 20 тысяч тонн. Сюда будет поставляться продовольствие из других регионов страны. Это позволит добиться нормализации цен на продовольствие и избежать спекуляций во время проведения курортного сезона, заявил глава региона.