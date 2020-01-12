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Проект: В регионах

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Текст: Мария Голубкова
Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
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И сегодня судьбу Северного морского пути сегодня решают не только политики и экономисты, но и климатологи. Так к чему надо быть готовыми при строительстве новых портов в Арктике и почему нельзя спрогнозировать в начале года лесные пожары летом и наводнения? Об этом шла речь в эксклюзивном интервью для "РГ".

Андрей Александрович, на какой период можно строить прогноз климатических изменений?

Киселев: Для климатологии характерным промежутком времени является десятилетие. Следовательно, мы можем говорить о том, что будет происходить с погодой, может быть, до конца века.

Как раз началось новое десятилетие - 2020-е годы. Чего от него ждать и как адаптировать к этим климатическим ожиданиям экономику?

Киселев: Адаптация очень важный момент. И здесь универсальный совет дать нельзя, потому что изменения, происходящие даже в масштабах нашей страны - в Краснодарском крае и на Ямале, - сильно отличаются.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Напомню, что две трети территории РФ находятся в зоне вечной мерзлоты. Глобальное потепление - только одно из явлений, на которое сейчас публично обращают внимание. Одновременно происходят и другие трансформации: в частности, меняется режим осадков, режим циркуляции - воздуха в атмосфере и вод в океане. Все это приводит к изменению погоды.

Но если говорить именно о глобальном потеплении - наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете. А если говорить об Арктике - то в 3,5 раза.

Почему? У нас же плотность населения меньше. И антропогенная нагрузка не такая серьезная?

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф.

Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране могут становиться более резкими. И еще ученые пояснили, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия - что будет происходить. Но что будет точно происходить в 2020 году - предсказать практически невозможно.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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"То есть нельзя сказать, что осенние наводнения, например, снова придут на Северо-Запад, но и что они не повторятся, сказать тоже нельзя, - пояснил Андрей Киселев. - В среднем за десятилетие в этом регионе объем осадков вырос на 2,2 процента, хотя год на год тоже не приходится. Вероятно, 2020-й будет снова отмечен повышением среднегодовой температуры - нет оснований думать, что этого не произойдет. Увеличивается число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами, это тренд. Так что ободрить кого-то нечем".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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