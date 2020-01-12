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12.01.2020 17:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сверхурочные - не в счет

Регионам дали рекомендации по установлению зарплат бюджетникам
Текст: Марина Гусенко
Выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, совмещение профессий не должны входить в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выводы постановлений Конституционного суда об этом должны учитывать региональные и муниципальные власти при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты труда, должностных окладов и ставок зарплаты бюджетников.

Выплаты за сверхурочную работу не должны входить в состав минимального размера оплаты труда

Это указывается в Единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденных Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Рекомендации утверждаются ежегодно. В этом году они дополнены новыми пунктами. Один из них - как раз про МРОТ. Кроме того, рекомендации определяют доли окладов в структуре зарплат бюджетников разных категорий. Так, у работников образования, учреждений физкультуры и спорта они должны составлять не менее 70%, здравоохранения - 55%.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Также рекомендации дополнены новым разделом "Особенности формирования систем оплаты труда работников государственных учреждений ветеринарии". В нем прописаны особенности установления стимулирующих выплат этим работникам при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, повышенная оплата труда за работу вне стационарных пунктов, недопущение снижения зарплаты по сравнению с 2019 годом. И доля оклада в структуре зарплаты у них тоже должна быть не ниже 70%.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Трудовое законодательство Система оплаты труда бюджетников

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