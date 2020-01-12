"Рейнджерс" без Шестеркина растерзали в Сент-Луисе

"Нью-Йорк Рейнджерс" без российского голкипера Игоря Шестеркина проиграл "Сент-Луису", а голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский не пропускает голы два матча подряд.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Сент-Луис" дома принимал "Рейнджерс". Тренерский штаб гостей доверил место в воротах шведскому ветерану Хенрику Лундквисту, а герой двух последних встреч Игорь Шестеркин не попал в заявку на игру.

Хозяева набросали в ворота ветерана пять шайб, на что "рейнджеры" смогли ответить лишь двумя точными бросками. В составе победителей две голевые передачи сделал нападающий Иван Барбашев, у проигравших по одному ассистентскому баллу на счету Артемия Панарина и Павла Бучневича.

"Тампа-Бэй" в гостях встречалась с "Филадельфией". Эта встреча превратилась в дуэль голкиперов. Россиянин Андрей Василевский отразил все 23 броска по своим воротам и помог своей команде добиться редкой по нынешним временам победы 1:0. Его оппонент Картер Харт сумел отразить 27 бросков. Победу "молниям" принес тонным бросок Энтони Чирелли во втором периоде.

Василевский был признан лучшим игроком матча. Для россиянина этот матч стал вторым подряд сыгранным на ноль.