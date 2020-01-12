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12.01.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Индейка на взлете

Россия наращивает поставки мяса птицы в Китай
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Россия увеличивает экспорт мяса птицы в Китай. Впервые согласованы поставки субпродуктов индейки от российских производителей, сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: Сергей Субботин/ РИА Новости Фото: Сергей Субботин/ РИА Новости
Фото: Сергей Субботин/ РИА Новости

"Главное таможенное управление КНР расширило список российских компаний, имеющих право поставок продукции птицеводства на рынок Китая. В него вошли 9 новых птицеперерабатывающих предприятий и 2 предприятия по хранению такой продукции", - уточнили в ведомстве. В целом право экспорта в Китай теперь имеют 40 птицеперерабатывающих компаний и 15 предприятий по хранению.

Фото: Сергей Куксин/РГ / iStock
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Возможность поставлять в Китай субпродукты индейки есть у трех предприятий - "Тамбовской индейки" группы "Черкизово", компании "Краснобор" и Группы компаний "Дамате", рассказал "РГ" президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. "Все они и раньше поставляли индейку в Китай. Но среди этой продукции не было позиций, которые очень востребованы в Китае - это крыло, шея, печень и желудки. Китай в целом потребляет много субпродуктов. И шея индейки может конкурировать с очень популярной в Китае утиной шеей", - отметил Давлеев. Деликатесом считается в Китае и крыло индейки.

Среди экспортируемой продукции не было позиций, которые очень востребованы в Китае - это крыло, шея, печень и желудки индейки.

"Дополнительный ассортимент из индейки позволит российским производителям увеличить поставки, которые ранее были ограничены только одной позицией - голенью, и получить больше прибыли. Потому что стоимость продаж на внутреннем рынке в разы ниже", - сказал Давлеев.

Фото: iStock
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По экспертным оценкам, за 2019 год Россия в целом экспортировала около 200 тысяч тонн мяса птицы. Примерно 60 тысяч тонн из этого - в Китай. На экспорт индейки в Китай пришлось около тысячи тонн, однако крупные поставки начались лишь в августе-сентябре прошлого года и только набирают обороты. На сколько увеличатся поставки после расширения ассортимента, пока говорить сложно. Китай - не самый большой потребитель индейки, для страны это мясо все же экзотическое. Кроме того, с учетом разбушевавшейся в Китае африканской чумы свиней, которая уничтожила примерно 40% поголовья, доступ к китайскому рынку получают и другие поставщики мяса. Раньше Китай импортировал ежегодно около 40 тысяч тонн мяса индейки из США, есть поставщики из Польши, Аргентины, Чили. Поэтому российские предприятия встретят серьезных конкурентов. "Но, думаю, в 2020 году все равно будут увеличены наши экспортные объемы в три-четыре раза", - говорит Давлеев.

Россия также поставляет индейку в Арабские Эмираты, страны Африки, Карибского бассейна, Вьетнам, Гонконг. По качеству и вкусу российская индейка не отличается от той, что производят в других странах. "Одни и те же селекционно-генетические компании поставляют материал, используются примерно одинаковые корма, системы выращивания. Однако в отличие от США Россия пока не экспортирует целые тушки. Но, думаю, скоро откроются технологические линии, которые позволят нам занять и эту позицию", - отметил Давлеев.

Экономика АПК В мире Восточная Азия Китай Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Отношения России и Китая

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