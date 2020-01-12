Неудача заметно осложняет задачу по выходу во второй этап. Причиной поражения стало большое количество технического брака, потерь мяча.
Венгры после своего участия в полуфинале лондонской Олимпиады-2012 ничего серьезного не добивались, результаты шли по нисходящей. На последних двух чемпионатах Европы они занимали 12-е и 14-е места.
В Мальме на матч собралось девять с лишним тысяч. Правда, большинство из них были датскими болельщиками, которые ждали следующей по расписанию встречи своей команды с исландцами. Из Копенгагена до Мальме добираться всего-то полчаса.
Больше половины игры ни россиянам, ни сопернику не удавалось оторваться более чем на два мяча. Во втором тайме оппоненты выдали ударный отрезок и лидировали 20:16, далее 24:20 за 10 минут до сирены.
Затем подопечным главного тренера Эдуарда Кокшарова удалось сравнять счет (25:25), причем в течение шести минут дважды забитыми мячами отличился Сергей Марк Косоротов. Однако на 57-й минуте колоритнейший Жолт Балог с пенальти снова вывел венгров вперед.
Кокшаров перед нашей последней атакой, на которую оставалось секунд 30, взял тайм-аут. После короткой комбинации с левого фланга нападения атаковал Тимур Дибиров. Опытнейший 35-летний голкипер Роланд Миклер, в итоге признанный лучшим игроком встречи, этот бросок каким-то чудом сумел отразить. Мадьяры, прибывшие на чемпионат Европы не без кадровых потерь, эмоционально праздновали свою победу.
В своем послематчевом комментарии Кокшаров объяснил ошибки наших лидеров... повышенным чувством ответственности, а многочисленный технический брак назвал "небрежностью и неряшливостью". Также выяснилось, что игроками была нарушена изначальная тренерская установка. Сейчас в гандболе нередко по ходу матчей атакующая команда, особенно при удалении гандболистов соперника, меняет вратаря на лишнего полевого игрока. Хотя это и чревато неприятными последствиями. Кокшаров в случае перехвата призывал не бросать по пустым воротам с очень дальней дистанции, а организовывать быструю контратаку. Дибиров и Калараш и тренера не послушались, и по пустым воротам не попали.
Наши голкиперы Заболотин и Киреев на двоих отбили всего-то 16 процентов бросков венгров (5 из 31). Показатель крайне низкий. Добавим сюда нереализованные пенальти Дибирова и Ковалева. Причем у венгров в этом элементе игры стопроцентная эффективность, у них пенальти бил исключительно Балог, который все пять раз огорчал вратарей сборной России.
Посыпать голову пеплом еще рано. После сенсационного поражения обладателей "золота" Рио-2016 и действующих чемпионов мира датчан от Исландии (30:31) ситуация в квартете "Е" кажется предельно запутанной. Напомним, что борьбу за медали продолжат только по две лучшие команды от каждой из шести групп первого раунда.
13 января, понедельник "Матч ТВ"
20.10. Россия - Исландия. Прямая трансляция.