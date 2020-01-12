Мужская сборная России начала финальный турнир чемпионата Европы-2020, который проходит сразу в трех странах, с поражения от Венгрии на площадке шведской "Мальме Арены" - 25:26.

На старте Евро-2020 венгры сыграли против россиян предельно жестко и в итоге добились победы. Фото: REUTERS

Неудача заметно осложняет задачу по выходу во второй этап. Причиной поражения стало большое количество технического брака, потерь мяча.

Венгры после своего участия в полуфинале лондонской Олимпиады-2012 ничего серьезного не добивались, результаты шли по нисходящей. На последних двух чемпионатах Европы они занимали 12-е и 14-е места.

В Мальме на матч собралось девять с лишним тысяч. Правда, большинство из них были датскими болельщиками, которые ждали следующей по расписанию встречи своей команды с исландцами. Из Копенгагена до Мальме добираться всего-то полчаса.

Больше половины игры ни россиянам, ни сопернику не удавалось оторваться более чем на два мяча. Во втором тайме оппоненты выдали ударный отрезок и лидировали 20:16, далее 24:20 за 10 минут до сирены.

Затем подопечным главного тренера Эдуарда Кокшарова удалось сравнять счет (25:25), причем в течение шести минут дважды забитыми мячами отличился Сергей Марк Косоротов. Однако на 57-й минуте колоритнейший Жолт Балог с пенальти снова вывел венгров вперед.

Кокшаров перед нашей последней атакой, на которую оставалось секунд 30, взял тайм-аут. После короткой комбинации с левого фланга нападения атаковал Тимур Дибиров. Опытнейший 35-летний голкипер Роланд Миклер, в итоге признанный лучшим игроком встречи, этот бросок каким-то чудом сумел отразить. Мадьяры, прибывшие на чемпионат Европы не без кадровых потерь, эмоционально праздновали свою победу.

В своем послематчевом комментарии Кокшаров объяснил ошибки наших лидеров... повышенным чувством ответственности, а многочисленный технический брак назвал "небрежностью и неряшливостью". Также выяснилось, что игроками была нарушена изначальная тренерская установка. Сейчас в гандболе нередко по ходу матчей атакующая команда, особенно при удалении гандболистов соперника, меняет вратаря на лишнего полевого игрока. Хотя это и чревато неприятными последствиями. Кокшаров в случае перехвата призывал не бросать по пустым воротам с очень дальней дистанции, а организовывать быструю контратаку. Дибиров и Калараш и тренера не послушались, и по пустым воротам не попали.

Россия могла добиться ничьей. В последней атаке бросал Тимур Дибиров, но голкипер венгров отразил сложный мяч

Наши голкиперы Заболотин и Киреев на двоих отбили всего-то 16 процентов бросков венгров (5 из 31). Показатель крайне низкий. Добавим сюда нереализованные пенальти Дибирова и Ковалева. Причем у венгров в этом элементе игры стопроцентная эффективность, у них пенальти бил исключительно Балог, который все пять раз огорчал вратарей сборной России.

Посыпать голову пеплом еще рано. После сенсационного поражения обладателей "золота" Рио-2016 и действующих чемпионов мира датчан от Исландии (30:31) ситуация в квартете "Е" кажется предельно запутанной. Напомним, что борьбу за медали продолжат только по две лучшие команды от каждой из шести групп первого раунда.

Где будем смотреть

13 января, понедельник "Матч ТВ"

20.10. Россия - Исландия. Прямая трансляция.