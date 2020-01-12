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Рубрика: Спорт

Бассейн желаний

Наши девушки разгромили Словакию со счетом 31:2
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8057)
Женская национальная команда стартовала на чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште с откровенного разгрома Словакии - 31:2.
У российских вратарей в воскресном матче был минимум работы. Фото: РИА Новости У российских вратарей в воскресном матче был минимум работы. Фото: РИА Новости
У российских вратарей в воскресном матче был минимум работы. Фото: РИА Новости

Результат матча говорит не столько о силе нашей сборной, сколько об ущербности принятого Европейской лигой плавания (LEN) несколько лет назад решения о расширении числа участников финальных турниров континентальных первенств с восьми до дюжины.

Победитель Евро-2020 получит путевку на грядущую Олимпиаду. Если первое место займет действующий чемпион мира Испания, то желанная опция перейдет к серебряному призеру. Отобраться из Будапешта в Токио - это и есть задача-максимум для россиянок, руководимых главным тренером Александром Гайдуковым и его ближайшим помощником Андреем Белофастовым. Логично считать задачей-минимумом попадание на пьедестал, ведь после трех подряд побед в Старом Свете (2006, 2008, 2010) наши девушки уже четыре чемпионата подряд оказываются за чертой призеров.

Фото: EPA
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У команд-участниц начавшегося в Венгрии турнира есть и еще одна цель, но для коллектива уровня России она должна быть достигнута без лишних треволнений. В Будапеште разыгрывается пять путевок в мартовскую мировую олимпийскую квалификацию. Поскольку Испания вряд ли провалится, то для продолжения борьбы за билеты в Японию хватит и седьмой позиции в итоговой классификации.

В нашей группе "А", помимо откровенно слабой Словакии, есть еще один заведомый аутсайдер - Сербия, проигравшая в воскресенье в первом туре Греции со счетом 7:26. Матч Венгрия - Хорватия завершился в воскресенье поздно вечером.

Шестерка "В" образована командами Голландии, Испании, Италии, Франции, Германии и Израиля. По четыре лучших сборных от каждой группы выйдут в четвертьфинал. В плей-офф разыграют не только "золото" и "серебро", но и места с пятого по восьмое. Женский турнир продлится до 25 января, завтра здесь же, в Будапеште, стартуют аналогичные мужские соревнования и тоже с участием сборной России.

Что касается разгрома Словакии, то уже после первого периода россиянки лидировали 9:0. Только во второй половине матча сопернику было позволено счет размочить. Лучшими бомбардирами у победительниц стали Мария Берснева и Ольга Горбунова, отличившиеся взятием ворот соперниц по шесть раз. Девушки самую малость недотянули до нашего рекордного результата на ЧЕ-2018, когда у Турции выиграли с разницей в 31 мяч - 35:4.

Состав России

Вратари: Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Устюхина ("Спартак", Волгоград).

"Полевые" игроки: Екатерина Прокофьева - капитан, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Анастасия Симанович, (все - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"), Эльвина Каримова, Мария Берснева (обе - "Динамо-Уралочка", Златоуст), Мария Борисова, Алена Сержантова (обе - "СКИФ ЦОП Москомспорта"), Ольга Горбунова, Анастасия Федотова (обе - "Спартак"), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск).

Где будем смотреть

13 января, понедельник "Матч ТВ"

16.30. Россия - Сербия. Прямая трансляция.

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