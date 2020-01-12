Сараево лидирует в мире по загрязнению воздуха

В эти январские дни столица Боснии и Герцеговины - Сараево - неоднократно называлась самым загрязненным городом в мире по состоянию атмосферного воздуха, конкурируя с Даккой (Бангладеш). В этой связи тревожными выглядят и заключения экспертов, согласно которым изменение ситуации в лучшую сторону боснийцам следует ожидать лишь после 18 января, когда здесь прогнозируются осадки.

По информации Международного рейтинга AQI, индекс качества воздуха в Сараево в воскресенье составил 236, что превышает все возможные нормы и обозначается как "Очень опасно для здоровья". При этом данный показатель усреднен, а в отдельных районах города он значительно выше, например, в общине Илияш он зафиксирован сегодня на отметке 641.

Правительство Кантона Сараево в связи с экологической ситуацией в городе ввело уровень "Тревога", порекомендовав гражданам не покидать свои дома без необходимости, не открывать окна, приобретать специальные защитные маски. Кроме того, в боснийской столице введены ограничения на передвижение транспорта.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что загрязнение атмосферного воздуха является одной из основных причин смертности и заболеваемости во всем мире. По их оценкам, с загрязнением атмосферного воздуха связано около 4,2 миллиона случаев преждевременной смерти, главным образом, от болезней сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, рака легких и острых респираторных инфекций у детей.

Врачи обращают внимание на то, что "у детей и взрослых как краткосрочное, так и долгосрочное воздействие загрязнения атмосферного воздуха может привести к снижению легочной функции, респираторным инфекциям и осложнениям астмы". "Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на матерей приводит к неблагоприятным исходам родов, таким как низкая масса тела при рождении, недоношенность и рождение детей, маленьких для гестационного возраста, - подчеркивают в ВОЗ. - Появляются новые данные о том, что загрязнение атмосферного воздуха может способствовать развитию диабета и нарушать развитие нервной системы у детей".