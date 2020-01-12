Сборная Сербии первой в истории выиграла ATP Cup

Сборная Сербии обыграла Испанию в финале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) в Австралии.

В первом матче между этими сборными Роберто Баутиста-Агут одолел в двух сетах Душана Лайовича - 7:5, 6:1.

Во второй встрече сошлись главные звезды этих команд - Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Серб довольно уверенно переиграл соперника, отдав тому лишь восемь геймов - 6:2, 7:6 (7:4).

Наконец, решающее очко сербам принесла победа Джоковича и Виктора Троицки в парном поединке против Пабло Карреньо-Бусты и Фелисиано Лопеса - 6:3, 6:4. Напомним, что по пути к победе в турнире Сербия обыграла в полуфинале Россию.