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Рубрика: Спорт

Фигуры что надо

Шахматы Горячкина сражается за мировую корону
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Продолжается матч за мировую шахматную корону между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Напомним, что поединок состоит из 12 партий. Первые партии проходили с 5 по 12 января в Шанхае, остальные с 16 по 24 января, во Владивостоке.

Победительницей объявляется шахматистка, набравшая 6,5 очка. В случае ничейного счета после 12 партий чемпионка мира определится на тай-брейке.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Добавим, что гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. Чемпионка мира получит 60 процентов в случае победы в 12 партиях или 55 процентов, если станет лучшей на тай-брейке.

Накануне в Шанхае состоялась пятая и шестая партии матча. Как сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации, символические первые ходы сделали заместитель генерального консула РФ в Шанхае Эрнст Юркин и экс-чемпионка мира, казначей ФИДЕ Чжу Чэнь.

Игравшая белыми российская шахматистка применила новое для себя английское начало, на что чемпионка мира избрала одно из самых принципиальных продолжений с жертвой пешки на b7. Однако затем черные допустили серьезную неточность - размен ферзей оказался на руку белым. Вскоре китайская шахматистка отдала качество за пешку. В окончании россиянке удалось сломить упорное сопротивление противницы. Горячкина отпраздновала победу на 51-м ходу и сравняла счет в матче - 2,5:2,5 очка.

Мировая шахматная корона достанется той из финалисток, которая первой наберет 6,5 очка. Первая половина матча проходила в Шанхае, а затем девушки переедут во Владивосток

Шестая партия была очень упорной. Претендентки на титул тщательно продумывали каждый ход и в итоге согласились на ничью. Счет в поединке остался равным - 3:3.

Ранее три партии завершились вничью, а в четвертой партии победу одержала китаянка.

Своим мнением о поединке с агентством ТАСС поделился вице-президент Шахматной федерации Москвы гроссмейстер Сергей Смагин:

Фото: iStock
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- Результат в пятой партии исключительно важный как в спортивном отношении, так и для психологического состояния Александры, крайне важно, что она сразу отыгралась. Что касается течения партии, я считаю, что залогом успеха Александры стало то, что она смогла сделать над собой усилие и сменить стиль. Горячкина пошла на риск в дебюте, потому что если бы соперница сыграла идеально, могли бы быть проблемы, но она очень точно угадала психологическое настроение соперницы, которая явно от нее не ожидала такого резкого изменения рисунка игры, ошиблась и в дальнейшем действовала не очень удачно, и Саша, используя преимущество, довела партию до победы. Она проявила исключительную гибкость, что в этих матчах, особенно женских, чрезвычайно важно.

Тем временем в Вейк-ан-Зее стартовал 82-й международный шахматный фестиваль, состоящий из двух круговых и одного открытого турниров.

В главном соревновании - по круговой системе в 13 туров - сыграют такие известные гроссмейстеры, как Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Уэсли Со, Вишванатан Ананд.

В списке участников и три российских мастера - Никита Витюгов, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Они дружно свои первые партии завершили вничью.

Спорт Шахматы

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