Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что почти 70 процентов средств гособоронзаказа из полутора триллионов рублей, выделенных на эти цели в нынешнем году, пойдут на серийные закупки новейших образцов оружия.

По его словам, 19,4 процента бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. "Ее исправность будет поддерживаться на уровне 95 процентов", - уточнил министр. Что же касается общего уровня оснащенности Вооруженных сил современным арсеналом, то его к концу года, как того требует Верховный главнокомандующий, доведут до 70 процентов и в дальнейшем будут стабильно поддерживать на этом уровне. На совещании в военном ведомстве, где министр озвучил задачи года, речь шла и о конкретных видах вооружения. Так, Шойгу обратил особое внимание на своевременные поставки в РВСН стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Ярс". А в морские ядерные силы страны - атомных подлодок класса "Борей-А". Кроме того, до конца года войска получат около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, а также 1700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. В интересах минобороны продолжится строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

Понятно, что все эти планы родились не на пустом месте. Они напрямую связаны с уже существующими и потенциальными угрозами нашей стране. Министр обороны считает, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности одну из таких угроз представляет возможное появление подобных вооружений вблизи российских границ. В связи с этим Шойгу поставил задачу: отслеживать развертывание Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности и учесть создаваемую ими потенциальную угрозу РФ при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы.