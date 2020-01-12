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12.01.2020 16:36
Рубрика: Экономика

Судимый - за руль не садись

Отбывшим срок за тяжкое преступление могут запретить работать таксистами
Текст: Владислав Куликов
К списку ограничений на трудоустройство для бывших заключенных планируется добавить еще один пункт. Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси.
Если инициатива будет поддержана, то у кандидатов в таксисты начнут спрашивать справки о судимости. Фото: Fokusiert / iStock Если инициатива будет поддержана, то у кандидатов в таксисты начнут спрашивать справки о судимости. Фото: Fokusiert / iStock
Если инициатива будет поддержана, то у кандидатов в таксисты начнут спрашивать справки о судимости. Фото: Fokusiert / iStock

Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов. Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть внесены в правительство страны в июле этого года. Как пояснили "РГ" эксперты, в случае принятия поправок справки об отсутствии судимости будут требовать у водителей в том числе интернет-агрегаторы такси. Если такое пятно в биографии есть, за руль не сядешь. Естественно, сама идея закрыть для судимых какую-то чувствительную сферу ради безопасности далеко не нова. В Трудовом кодексе уже есть несколько статей, предусматривающих запреты для бывших осужденных. Например, судимого не возьмут в школу учителем или тренером в детскую спортивную секцию. Человек, отсидевший срок, должен забыть о госслужбе, работе на стратегических предприятиях и т.д. В итоге так получается, что судимый гражданин на практике вечно находится как бы под подозрением.

Фото: iStock
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Поэтому многие после освобождения сталкиваются с проблемой: некуда пойти, нигде не берут на работу. Причем нередко бывшему сидельцу отказывают в приеме даже там, где, в принципе, могли бы взять - закон не запрещает. Но кадровики предпочитают перестраховаться.

Работа в такси оставалась одной из возможностей, где на справку не посмотрят и дадут шанс начать жизнь с чистого листа. Тем не менее есть и другая сторона: а вдруг гражданин и вправду не перестал быть опасным? Есть масса случаев, когда таксисты нападали на пассажиров, грабили, насиловали и прочее. Аргумент, конечно, зыбкий, но все же…

"У многих граждан, особенно женщин, сегодня существуют опасения по поводу таксистов: вызовешь, а там неизвестно, кто приедет, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее. Но было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к работе таксистами судимых за преступления сексуального характера. Но, строго говоря, под категорию тяжких преступлений попадает и нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами, и ряд экономических преступлений, например, осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой с причинением крупного ущерба. Вряд ли вы сильно испугаетесь садиться в такси, если за рулем будет судимый, скажем, за взяточничество".

Справедливости ради надо признать, что пассажиры подчас не менее опасны для таксистов

Поэтому, по его мнению, ограничение надо детально прорабатывать. К тому же справедливости ради надо признать, что пассажиры подчас не менее опасны для таксистов. И надо еще подсчитать, какая статистика перекрывает: статистика нападений таксистов на пассажиров или обратный подсчет, когда именно пассажиры творили зло.

Новогодние ленты новостей полны сообщениями о криминальных происшествиях в такси. В Ростове-на-Дону рецидивист с сотоварищем избили таксиста и бросили в багажник. А в Новом Уренгое пассажир напал на таксиста с отверткой, так как не хотел платить за проезд. И так далее, и тому подобное. Так что, хотя у пассажиров есть основания опасаться таксистов, у таксистов не меньше оснований опасаться своих пассажиров.

Фото: Photoxpress
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"Но ведь никто не будет в здравом уме предлагать запрет судимым пользоваться услугами такси", - говорит адвокат.

В целом, по его мнению, необходимы сбалансированные меры. С одной стороны, более четко прописать список запретов на профессию, причем четко разграничить виды "биографических пятен": далеко не каждая судимость должна включать человека в списки нежелательных персон повсюду. Какие-то двери для человека, решившего исправляться, обязательно должны оставаться открытыми. С другой стороны, нужны меры, пресекающие возможность необоснованных отказов, когда человека не берут на работу только из-за того, что у него когда-то была судимость, пусть даже за нетяжкое преступление, какой-то грех молодости.

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