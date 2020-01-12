Ученые рассказали, какая пища нравится мозгу

Любопытную особенность человеческого мозга выявили исследователи Йельского университета. Орган, который, казалось бы, должен контролировать, что вредно для организма, а что нет, сам "ошибается" в выборе потребляемой пищи.

Мозг, который мы насыщаем с пищей, позитивно реагирует на "вкусненькое", но далеко не самое полезное. Многие наши соседи на обитаемой планете четко знают, что им можно есть, а что нельзя. Невозможно заставить кошку съесть шоколад, и даже не всякую колбасу она попробует.

Человеку нравится вкусная жирная пища - потому что мозг посылает сигнал, что это ему нужно. Ведь жиры - источник энергии, и главный человеческий орган заботится, чтобы в организме были запасы. Но даже для самого мозга жиры играют пагубную роль.

Ученые Йельского университета провели эксперимент с подопытными мышами, рассказали РИА Новости. Их разделили на две группы. Мыши первой группы ели обычную еду, а второй - высококалорийную пищу, обогащенную жирами и углеводами. Через несколько дней у них исследовали мозг. Сравнивали уровень белка UCP2, вырабатываемого в митохондриях - энергетических станциях организма. Этот белок контролирует накопление активных форм кислорода - если их количество превышает норму, могут повреждаться клетки.

Выяснилось, что у группы мышей, питавшейся вкусно и калорийно, запущен воспалительный процесс в гипоталамусе (именно он управляет памятью). Сами митохондрии уменьшились в размерах, что дает нейронам сигнал повысить аппетит и есть еще больше калорийной пищи, чтобы восполнить запасы энергии.

Таким образом, чем больше организм потребляет жиров - тем больше ему требуется. Он попадает в порочный круг, который неминуемо приведет к ожирению.

Кстати, ранее другой эксперимент провели ученые из Медицинской школы Джона Хопкинса. Целью их исследования было узнать, влияют ли особенности питания беременных самок крыс на здоровье потомства. Результаты подтвердили, что у злоупотребляющих жирной пищей мамаш родились менее сообразительные, менее любознательные дети, уступающие в умственных способностях своим сверстникам от сбалансированно питавшихся самок.

Что же полезнее всего для мозга?

В рационе человека должно быть большое количество овощей, фруктов, зелени, продуктов из цельных зерен, где содержится много витаминов и антиоксидантов. Жир лучше всего восполнять, потребляя жирную морскую рыбу, богатую полиненасышенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Они помогут спастись от болезни Альцгеймера и других заболеваний мозга. Полезно оливковое или льняное масло вместо маргарина.