В истории с одним из самых дерзких ограблений нового века, кражей коллекции "Зеленый свод", хранившейся в Дрездене, появилось неожиданное продолжение. Впервые с момента преступления в прессу просочилась информация о желании преступников продать часть из украденных драгоценностей. Напомним, что двое неизвестных в ноябре прошлого года сумели за какие-то минуты вынести из одной из самых охраняемых сокровищниц украшения общей стоимостью около одного миллиарда евро.

Как сообщает немецкий Bild, в начале января у ведущей расследование этого дела израильской компании CGI произошел контакт с предполагаемыми преступниками. Сыщики сообщили, что неизвестные вышли на них через теневой интернет, так называемый DarkNet, и предложили купить два предмета из коллекции - звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века, украшенную бриллиантами и рубинами, а также бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата. Ювелирные украшения были оценены анонимными продавцами в 9 миллионов евро, а оплата должна была бы быть осуществлена посредством криптовалюты.

Прокурор Дрездена Лоренц Хаазе считает, что подобные сообщения на самом деле не означают, что настоящие воры решили таким образом сбыть украденное. В современном мире это может быть кто угодно, начиная от простого пранкера, решившего разыграть правоохранителей, до профессиональных аферистов, решивших заработать на проблеме. "На данный момент мы не можем сообщить ничего нового по этому делу", заявил прокурор журналистам. Пикантность всей ситуации придает тот факт, что руководство управляющей сокровищницей в Дрездене компании заявило, что оно якобы не общалось с представителями CGI и не знало об их участии в расследовании кражи. Израильские же специалисты, в свою очередь, утверждают: у них на руках есть действующий контракт с музеем, а информацию о следствии они передавали в реальном времени местной прокуратуре.