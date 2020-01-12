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Умер писатель-фантаст Майкл Резник

Новости
    12.01.2020, 14:43
Текст:   Олег Усков

Американский автор с российскими корнями Майкл Резник, один из самых почитаемых и плодовитых писателей-фантастов, пятикратный обладатель престижной премии "Хьюго", умер 9 января на 78-м году жизни.

Подтверждение печальной новости появилось в Twitter писательницы Лоры Резник, его дочери. С просьбой помочь финансово вдове Майкла.

Причиной смерти Резника стала тяжелая болезнь - в начале зимы Майку диагностировали лимфому. А середине декабря его состояние стало стремительно ухудшаться, и врачи приняли решение прекратить лечение - ввиду его бессмысленности и бесполезности.

По словам Лоры, ее отец тихо отошел во сне.

Резник родился в Чикаго в 1942-м. Поступив в Чикагский университет в 1959-м, познакомился там со своей будущей женой Кэрол. В 1961-м они поженились.

Карьеру писателя и редактора Майкл начал тогда же, в шестидесятые, штампуя в абсурдных количествах "романы для взрослых", руля дюжиной таблоидов, мужских журналов и фэнзинов, а также выступая колумнистом, обозревая лошадиные бега и особенности разведения колли.

Самый известный литературный цикл Резника - гигантская серия "Рожденный править". Плюс серии "История этой ночи", "Рассказы об Утопии", "Ганимед", "Дикий-дикий вестерн". Отметился Майкл и практически во всех важных межавторских циклах - от "Мифов Ктулху" до вселенной Чужих и Хищников.

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