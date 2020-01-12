В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Новая пенсионная схема - гарантированный пенсионный план - нацелена на средний класс, в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, потому что у них, во-первых, не так много возможностей урезать текущее потребление и, во-вторых, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета получается неплохой коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате в год выхода на пенсию, стандартом в мире считается 40%. - Прим. ред.)", - сказал Швецов в интервью "Российской газете".

Этот продукт предназначен для граждан, обладающих достаточной финансовой грамотностью, которые понимают, что им нужен более высокий доход, чем может дать государственная пенсия, и ради этого они готовы снижать текущее потребление, подчеркнул он.

Гарантированный пенсионный план, в отличие от замороженной системы обязательных накоплений и оставшейся нереализованной концепции индивидуального пенсионного капитала, предполагает полную добровольность участия и произвольный, устанавливаемый самим гражданином размер взносов с возможностью приостанавливать их в любой момент и на любой срок. Взносы освобождаются от НДФЛ, номинал накоплений и фиксируемый раз в пять лет доход от их инвестирования гарантируются государством. Законопроект об этой схеме правительство готовится внести в Госдуму.

Число ее участников будет зависеть от того, какую доходность покажут негосударственные пенсионные фонды, считает Швецов. "Если люди увидят, что пенсионные фонды способны извлекать дополнительную доходность по отношению к другим инструментам, доступным каждому - вкладам, государственным ценным бумагам, а также поймут, как действует этот счет, тогда спрос на такой продукт может быть со стороны нескольких миллионов человек, - полагает он. - Если нет, то вряд ли в систему придет даже один миллион человек и через пять-десять лет".

В первые годы, по его оценке, поступления пойдут преимущественно со счетов пенсионных накоплений, сформированных до 2014 года в рамках обязательной системы, и рассчитывать на серьезные дополнительные средства, которые граждане будут отчислять из своих зарплат, вряд ли возможно. "У нас с Минфином весьма скромные ожидания на первую пятилетку, - сказал Швецов. - А дальше будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько НПФам удастся довести до работодателей и граждан то, как работает система и в чем ее преимущества и ценность для конкретного гражданина".

"Чтобы сделать эту историю прозрачной, мы работаем над созданием удобного и понятного функционала. Чтобы человек, зайдя в "личный кабинет" на сайте пенсионного администратора (предполагается, что им станет Национальный расчетный депозитарий. - Прим. ред.), смог бы выбрать пенсионный фонд, сравнить его доходность с уже названными мною выше инструментами, которые просты и надежны, но, к сожалению, обладают одним важным недостатком - средства, которые в них инвестированы, могут быть потрачены в любой момент, и человек придет к пенсии без денег, - рассказал Швецов. - Но если окажется, что фонды не показывают соответствующую доходность, то убедить граждан накапливать на пенсию в пенсионных фондах будет невозможно".

Полный вариант интервью с первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".