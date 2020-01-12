В ЦБ пояснили механизм перехода "молчунов" в новую пенсионную схему

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему - гарантированный пенсионный план (ГПП) - будут разными для "молчунов" и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Но в любом случае потери инвестиционного дохода, как в действующей системе при досрочных переходах, будут исключены.

"Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ - он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода, - рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете". - Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана".

Для "молчунов" - тех, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России, предусмотрена та же схема: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы - сразу.

Для перевода накоплений в ГПП не обязательно одновременно начинать делать отчисления, можно просто перевести то, что накоплено. "Никаких ограничений, никаких требований", - подчеркнул Швецов.

После перевод средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию на сто рублей, или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще сто рублей, пояснил Швецов. "Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета, - сказал Швецов. - Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека".

Предполагается, что новая схема пенсионных накоплений - полностью основанная на добровольности взносов - заработает с 2021 года, законопроект о ней правительство готовится внести в Госдуму.

Полный вариант интервью с первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".