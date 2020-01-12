В Германии выросло число преступлений против политиков

В Германии значительно выросло число преступлений в отношении должностных лиц в 2019 году. Об этом говорят результаты опроса органов МВД ряда федеральных земель, проведенного немецкой газетой Welt am Sonntag.

По данным, которая приводит газета, в Баден-Вюртемберге число нападений на должностных лиц выросло с 81 в 2018 году до 104 в 2019 году, а в Нижней Саксонии - со 108 до 167. В некоторых землях этот показатель удвоился: в Саксонии он вырос с 99 до 197, а в Тюрингии - с 43 до 101. Впрочем, в столице ФРГ число нападений на должностные лица в последние годы выросло незначительно, а в Баварии оно, наоборот, заметно уменьшилось - с 232 до 134.

В приведенной статистике учитываются преступления в отношении министров немецких федеральных земель, судей и сотрудников органов местного самоуправления. Отмечается, что эти данные носят предварительный характер и могут уточняться.

Среди подобных преступлений наибольший резонанс в 2019 году получило убийство главы административного округа Кассель земли Гессен Вальтера Любке, выступавшего в защиту беженцев. Он был застрелен на террасе собственного дома.