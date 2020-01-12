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Рубрика: В мире

В Испании появится первое коалиционное правительство

Текст: Юрий Когалов
В Испании появится первое в современной истории коалиционное правительство, подобного не было с 1939 года. Лидеры Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес и "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас, наконец, определились с тем, кто именно войдет в новый кабинет министров. Список имен был представлен сегодня королю Филиппу VI.
Фото: REUTERS/Jon Nazca Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Возглавит кабмин, естественно, глава набравших наибольшее количество голосов на выборах социалистов. 7 января Санчес уже принес присягу в присутствии короля. Кстати, он стал первым, кто использовал для этого только Конституцию, прежде обязательными предметами также были распятие и библия, но недавно протокол был изменен. Эта церемония для Санчеса была уже второй, впервые подобную клятву он давал в июне 2018 года, когда парламент выразил недоверие предыдущему премьеру Мариано Рахою (от Народной партии) и власть перешла в руки социалистов.

Фото: EPA-EFE/Mariscal
Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании

До сих пор все партии самостоятельно формировали кабинет министров. В начале 1980-х это был Союз демократического центра, затем социалисты и консерваторы сменяли друг друга. Даже после того, как на политической арене появились новые силы, лидеры этих партий не хотели делиться властью. В итоге это привело к тому, что за последние четыре года выборы в стране походили четыре раза. В декабре 2015 года Народная партия хотя и одержала победу, этого не хватило ей для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство, в итоге через полгода состоялось повторное голосование. Получившийся в итоге кабмин просуществовал два года. Аналогичная ситуация произошла после выборов весной 2019 года, но уже с социалистами. Полученной поддержки оказалось недостаточно для создания кабинета министров, а переговоры с другими партиями результата не принесли. Но в отличие от Рахоя Санчес учел совершенные ошибки и заключил союз с "Унидас Подемос" еще до дня нового голосования. Правда, этого тоже было недостаточно, чтобы приступить к созданию правительства сразу после подсчета голосов и формирования парламента нового созыва. Почти два месяца ушло на то, чтобы склонить на свою сторону ряд региональных партий, представленных в законодательном органе 1-2 депутатами, а также добиться нейтралитета каталонцев. Именно благодаря воздержавшимся при голосовании представителям партий "Левые республиканцы Каталонии" и баскской "Бильду" Санчес со второй попытки был утвержден в качестве премьер-министра Испании и получил добро на формирование правительства. Однако этот момент он отложил почти на неделю. В итоге состав нового кабмина стал известен только сейчас.

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Помимо председателя в нем будет четыре вице-премьера и 18 министров (кстати, самое многочисленное правительство с 1978 года, в нем 11 женщин и 12 мужчин). Должность первого вице-премьера сохранила Кармен Кальво. А вот кресло второго вице-премьера досталось лидеру второго члена правительственной коалиции - Пабло Иглесиасу. Его однопартийцы получили портфели министерств равенства, труда, университетов и потребления.

Новые лица, но уже из ИСРП, возглавили также МИД, Минюст, Министерства здравоохранения, территориальной политики, социального обеспечения, интеграции и миграции. Таким образом, обновилась половина состава правительства.

Наиболее интересным, естественно, представляется назначение Аранчи Гонсалес Лайи на пост министра иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества. Хотя она является членом ИСРП, ее предшественники, главы МИД от Народной партии Жозеп Пике и Хосе Мануэль Гарсия Маргальо приветствовали это назначение. По мнению местных СМИ, поскольку Гонсалес Лайя прежде занималась торговыми вопросами, работала в Еврокомиссии, ВТО и все еще является помощником генсека ООН и исполнительным директором Международного торгового центра, в ближайшие годы дипломатия Испании будет носить экономический отпечаток. Это открыто признают и в Монклоа. Эксперты также отмечают, что она является явно техническим специалистом, и главные решения будет принимать сам премьер-министр. А это значит, что в целом внешняя политика пиренейского королевства практически не изменится.

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К тому же приоритет будет отдан внутренним делам, в первую очередь ситуации в экономике. Уже на первом заседании, которое пройдет во вторник, кабмин намерен согласовать ряд социально-экономических мер, чтобы быстро направить их в парламент и попытаться собрать большинство для утверждения соответствующих законопроектов. Как отмечает El Pais со ссылкой на собственные источники, таким образом, новое правительство пытается отвести каталонскую проблему на второй план.

Кстати, согласно последним опросам, проведенных центром 40dB, в своих отношениях к новому правительству испанцы разделились почти пополам (46,4 процента испанцев приветствуют его, а 42,4 процента дали ему негативную оценку). При этом даже те, кто позитивно относятся к новому правительству, ставят под сомнение его сплоченность. 56,4 процента респондентов считают, что он просуществует недолго. А политическая напряженность за это время только возрастет (57 процентов).

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