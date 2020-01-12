В МГУ могут появиться новые факультеты

В Московском государственном университете могут появиться новые факультеты. Об этом на Дне открытых дверей МГУ сообщил ректор Виктор Садовничий.

- Мы открываем десятки новых программ, более того, говорю об этом впервые, мне кажется, что у нас возникнут новые факультеты, - сказал Садовничий.

Какие именно, он не уточнил. "В ближайшее время я планирую представить Ученому совету свою программу развития МГУ до 2030 года, поскольку получил новый мандат ректора. Какие новые факультеты - будем обсуждать", - отметил ректор.

Кроме того, Виктор Садовничий планирует создать при Московском университете мощный клуб выпускников.

- Здесь мы пока немного проигрываем, например, американским вузам, где клубы выпускников играют колоссальную роль, - рассказал Виктор Садовничий. - У нас тоже есть объединения выпускников, тех, кто искренне любит альма-матер, но пока нет такой сверхорганизованной поддержки своих университетов. Очень хочется сплотить выпускников Московского университета.

Кстати

За последние 20 лет в МГУ ИМ. Ломоносова открыто три крупных новых факультета: