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Рубрика: Спорт

С пьедестала сдуло ветром

В немецком Оберхофе завершился первый в 2020 году этап Кубка мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
В немецком Оберхофе женским и мужским масс-стартами завершился четвертый этап Кубка мира у "стреляющих лыжников".
На этапе в Оберхофе биатлонистам приходилось бороться не только с соперниками, но и с капризами погоды. Фото: EPA На этапе в Оберхофе биатлонистам приходилось бороться не только с соперниками, но и с капризами погоды. Фото: EPA
На этапе в Оберхофе биатлонистам приходилось бороться не только с соперниками, но и с капризами погоды. Фото: EPA

У девушек в числе 30 участниц гонки были две представительницы России - Светлана Миронова и Лариса Куклина. Увы, сильный ветер выбил россиянок из колеи, и они допустили огромное количество промахов.

В итоге на финиш они пришли последними. Лучше всех со стихией справилась Кайса Мякяряйнен из Финляндии, опередившая норвежек Тирил Экхофф и Марте Рейселанд.

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев признался в беседе с журналистами, что для него результаты Куклиной на стрельбе стали полной неожиданностью:

Фото: РИА Новости
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- По этим стартам нет никаких претензий к девчонкам на пристрелке. Делают 20-25 выстрелов и без единого промаха. Надо перестроиться, прийти на рубеж и отстрелять... Утешает, что не только мы ошибались.

Любопытно, что организаторы этапа перед заключительной гонкой внесли изменения в конфигурацию трассы для мужского масс-старта. Спортсменам предстояло использовать круг 2,5 км. При этом общая протяженность дистанции - 15 километров - сохранилась. Причиной этому стал сильный ливень в Оберхофе.

Наши надежды были связаны с Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым. Увы, Александр не смог отстреляться чисто и перед последним рубежом серьезно отставал от лидирующей группы, в которую входил Елисеев. Однако Матвей в решающий момент дрогнул и промахнулся дважды. В итоге победа досталась Мартену Фуркаду. Вторым финиш пересек Арнд Пайффер, опередивший Симона Дестье.

Ну а днем ранее прошли любимые болельщиками эстафетные гонки.

Сначала на дистанцию вышли женщины. Российская команда выступала в составе Кристины Резцовой, Анастасии Поршневой, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной. Увы, побороться за награды наш квартет не смог. Девушки использовали на огневых рубежах 14 дополнительных патронов и заняли только седьмое место. Первое место у норвежек, которые опередили команды Швеции и Франции.

При этом двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил корреспонденту ТАСС, что результат женской сборной не является поводом для тревоги и паники.

"Да, женщины выступили не очень удачно, но я не стал бы панику устраивать, надо работать над ошибками. Первый этап очевидно провалила Резцова, потому что на первом этапе эстафеты из восьми патронов стрелять нельзя - вот вам и минута отставания, которую нереально отыграть", - отметил Васильев.

По словам специалиста, у Резцовой было удачное выступление на этапе в Хохфильцене, но Васильев считает, что Кристина потеряла бдительность, стала слишком самоуверенной, когда возглавила первый круг и прибежала на огневой рубеж.

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Что касается мужчин, то и здесь не было равных представителям Норвегии. Интересно, что норвежцы смогли выиграть даже без братьев Йоханнеса и Тарьей Бе.

Второй результат показали представители французской команды, а тройку призеров замкнула команда Германии.

Что касается россиян, то наши ребята расположились на обидном четвертом месте.

Состав команды на эстафету получился экспериментальным. В связи с тем, что в спринтерской гонке Александр Логинов получил повреждение руки, тренерский штаб принял решение дать спортсмену возможность восстановиться.

Также гонку не бежал еще один сильный биатлонист Матвей Елисеев.

На первом этапе выступил 21-летний Карим Халили. Дебютант основной сборной не стушевался, использовал только один дополнительный патрон и финишировал шестым. Опытный боец Евгений Гараничев смог подтянуться к лидерам и передал свой этап четвертым. На третьем этапе Никите Поршневу не хватило скорости, и перед заключительным отрезком гонки наши шли пятыми. Оставалась надежда на финишера сборной Эдуарда Латыпова. И он до последнего боролся за попадание в тройку. Увы, промах на "стойке" не позволил спортсмену догнать немецкую команду.

Сам Эдуард был очень расстроен своим выступлением, о чем рассказал в эфире канала "Матч ТВ":

- Обидно, ведь был реальный шанс побороться за бронзу. Думал, что попал последним выстрелом, потерял на этом время, потом перезаряжал. На все ушло около 15 секунд. При этом мы доказали, что можем бороться за высокие результаты даже без лидеров, но немного не получилось.

В свою очередь, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев остался недоволен работой наших спортсменов на огневых рубежах.

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"Я бы не сказал, что совсем провалили эстафеты. Этот этап я бы вообще не оценивал отдельно от сезона. Нужно пройти Рупольдинг и Поклюку, и тогда можно будет что-то говорить в целом. Новогодние праздники, новогодние сборы, переезды. У каждого все свое, и нас это достаточно сильно выбивает из колеи каждый год. Нюансов очень много. Пусть тренеры посмотрят, предложат свои варианты, что нам нужно изменить. Хотя в плане качества стрельбы тут, безусловно, нужно работать. Видно, что, когда поднимается ветер, работа на огневых рубежах у нас неэффективная", - приводит слова Драчева "Р-Спорт".

При этом президент СБР выразил надежду, что к главным стартам сезона российские сборные подойдут в хорошей форме:

- Эти этапы подготовительные. И мы видим, где можно найти резерв, где есть отклонение от нормы... Меняется все: и погода, и настроение, и самочувствие спортсменов. Мы видим, где есть ошибки, где есть возможность исправить эти ошибки, чтобы быть к чемпионатам мира и Европы в максимальной форме и максимально сильной командой.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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