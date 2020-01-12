В провинции Идлиб вступил в силу режим перемирия

В сирийской провинции Идлиб вступило в силу очередное перемирие, о котором ранее договорились Россия и Турция, передает РИА Новости.

Для выхода мирного населения сирийские военные подготовили три коридора.

"Три коридора расположены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо", - уточнили военные.

Напомним, что в конце декабря военные объявили об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвали мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.