В Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Среди людей старше 65 лет примерно в 70% случаев развитие деменции - приобретенного слабоумия - провоцирует болезнь Альцгеймера.

Пока не существует лекарств для эффективной борьбы с недугом, при котором человек теряет способность справляться даже с самыми простыми задачами.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность. После 60 лет рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут в неделю.

При этом каждая тренировка (умеренной интенсивности) должна длиться не менее десяти минут. Два раза в неделю следует заниматься и силовыми упражнениями.

Помимо физических нагрузок следует поддерживать социальную активность, регулярно тренировать мозг, высыпаться и развивать способность справляться со стрессами.