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12.01.2020 13:56
Рубрика: Общество

В России появится реестр производителей школьной формы

Текст: Ксения Колесникова
В России появится официальный реестр производителей школьной формы. Образовательные организации смогут закупать ее централизованно у российских производителей. Это следует из проекта поправок в федеральные законы "О промышленной политике в РФ" и "Об образовании в РФ".
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит, с одной стороны, обеспечить учеников качественной и безопасной одеждой российского производства. С другой, поддержать отечественные швейные текстильные предприятия, которые производят форму из отечественных материалов, увеличить рабочие места.
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При этом законопроект наделяет Минпромторг правом устанавливать порядок ведения "Реестра российских производителей одежды для обучающихся". Одним из главных условий станет соответствие продукции СанПиН: "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека".

Напомним, сейчас, по закону, вид, фасон и цвет ученической формы определяют сами школы - с помощью локальных нормативных актов. Но покупать одежду у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны. Многие школы идут по простому пути - "светлый верх - черный низ". Родители же выбирают комплект, исходя из возможностей своего кошелька.

Если поправки в закон будут приняты, определять порядок заключения школами договоров на централизованную поставку формы смогут региональные власти. Но при одном важном условии - согласии большинства родителей, полученном на общем собрании. Ведь именно за счет мам и пап будет закупаться одежда для большинства учеников.

Общественное обсуждение проекта федерального закона должно завершиться 23 января.

Кстати

По данным министерства просвещения, в России сейчас более 41 тыс. школ. Общее число школьников - более 16 миллионов. Из них - 7,8 млн девочек. И 8,1 млн - мальчиков. Как говорится в пояснительной записке, регионы вправе сами устанавливать категории учеников, которым могут предоставляться бюджетные льготы, в том числе на обеспечение форменной одеждой.

Общество Образование Законопроекты и комментарии

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