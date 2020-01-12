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Рубрика: Экономика

Все брони записаны

В России появится реестр турагентств
Текст: Евгений Гайва
Все турагентства в России с января 2021 года планируют включить в единый федеральный реестр. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Документ рассматривался на заседании правительства в декабре прошлого года. Как отметил тогда премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимо упорядочить деятельность турагентов, так как сейчас для занятия этим не нужно никаких разрешений. При этом турагентства практически ни за что не отвечают.

Фото: Илья Питалев/ТАСС
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Особенно серьезные нарекания вызывает деятельность так называемых центров бронирования. Туристы платят деньги этим субагентам, а не напрямую туроператору, но в договорах это звено не указывается.

"В 2018 году и в начале 2019 года от прекращения деятельности ряда крупнейших центров бронирования пострадали не только тысячи туристов, но и сами турагенты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Попытка создать реестр турагентов предпринималась еще в 2016 году, но тогда реестр был платным, что вызвало недовольство участников рынка.

Теперь предполагается плату не взимать. Вести реестр будет Ростуризм, а вносить сведения о турагентах станут туроператоры. После прекращения или изменения договора с агентом туроператор должен отметить это в реестре в трехдневный срок. Действовать на рынке будут только турагенты, включенные в реестр. И туристы, заключая договор с турагентами, смогут удостовериться в их надежности.

Работать смогут только турагент­ства, включенные в реестр

За отсутствие сведений в реестре начнут штрафовать: должностных лиц - на суммы до 30 тысяч рублей, организации - до 100 тысяч. Проект соответствующих поправок в КоАП также был внесен в Госдуму.

Экономика Туризм

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