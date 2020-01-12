В России появится реестр турагентств

Все турагентства в России с января 2021 года планируют включить в единый федеральный реестр. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму.

Документ рассматривался на заседании правительства в декабре прошлого года. Как отметил тогда премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимо упорядочить деятельность турагентов, так как сейчас для занятия этим не нужно никаких разрешений. При этом турагентства практически ни за что не отвечают.

Особенно серьезные нарекания вызывает деятельность так называемых центров бронирования. Туристы платят деньги этим субагентам, а не напрямую туроператору, но в договорах это звено не указывается.

"В 2018 году и в начале 2019 года от прекращения деятельности ряда крупнейших центров бронирования пострадали не только тысячи туристов, но и сами турагенты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Попытка создать реестр турагентов предпринималась еще в 2016 году, но тогда реестр был платным, что вызвало недовольство участников рынка.

Теперь предполагается плату не взимать. Вести реестр будет Ростуризм, а вносить сведения о турагентах станут туроператоры. После прекращения или изменения договора с агентом туроператор должен отметить это в реестре в трехдневный срок. Действовать на рынке будут только турагенты, включенные в реестр. И туристы, заключая договор с турагентами, смогут удостовериться в их надежности.

Работать смогут только турагент­ства, включенные в реестр

За отсутствие сведений в реестре начнут штрафовать: должностных лиц - на суммы до 30 тысяч рублей, организации - до 100 тысяч. Проект соответствующих поправок в КоАП также был внесен в Госдуму.