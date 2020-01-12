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12.01.2020,  
13:00
Текст:  Николай Грищенко

Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии

В Сирии танк Т-72 вновь продемонстрировал свою защищенность, уцелев после попадания управляемой ракеты . Соответствующий видеоролик появился в социальных сетях.
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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В аннотации к ролику говорится, что инцидент произошел в провинции Латакия.

На кадрах запечатлен выстрел из противотанкового ракетного комплекса по стоящему неподвижно Т-72 правительственных сил. После нескольких секунд полета ракета попадает в бронемашину, но происходит срабатывание комплекса динамической защиты и танк остается целым.

Напомним, в конце декабря 2019 года террористы атаковали противотанковой ракетой танк Т-62. Управляемый снаряд попал практически в центр лобовой детали корпуса. Последствия попадания сняли на видео с беспилотника. Танк не только не взорвался и не загорелся, но даже не получил сильных внешних повреждений.

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