Вильфанд: За 30 лет средняя температура в центре РФ выросла на 1,5 градуса

Климат средней полосы России стремительно меняется. За последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса. Об этом "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве средняя январская температура за те же 30 лет выросла на два градуса. "А если в целом по году температура вырастет на три градуса, то климат Москвы будет таким же, как в Краснодаре, а климат в Санкт-Петербурге таким, как в Софии", - отмечает синоптик. Причина - глобальное потепление климата.

Соответственно, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. Иными словами, сокращается холодный период года. Многие даже рады этому, ведь зиму и холод любят далеко не все. Однако климатологи бьют тревогу. "Статистика показывает, что за последние 20 лет количество опасных явлений в стране удвоилось. Это очень опасно. Потому что регионы пока не готовы к таким вызовам. Ведь если наводнения встречаются раз в 50 лет - это одно, а если гораздо чаще, то нужно адаптироваться. Еще более острая проблема - волны тепла, когда летом все чаще и чаще температуры становятся экстремальными. А медицинские исследования показывают, что человек адаптирован к тому климату, в котором родился, а если климат меняется, то в организме начинают происходить сложные биохимические процессы, негативно влияющие на самочувствие", - подчеркивает Роман Вильфанд.

По расчетам Гидрометцентра, на следующей неделе в Москве ожидается новая волна тепла. Днем в течение недели воздух может прогреваться до плюс 4-5 градусов, что вообще не свойственно для самого холодного месяца в году.