Новости

Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево 21:21
Восьмой этап "Дакара" отменят у мотоциклистов из-за смерти Гонсалвеша 21:14
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину 21:10
"Она покатилась": очевидец о сбитой около ресторана Ренате Литвиновой 20:55
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку 20:36
Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу 20:30
Помощник президента РФ Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса 20:23
Вооруженная ножами группа из 30 человек напала на евреев на Украине 20:13
Появились подробности о ДТП с Ренатой Литвиновой 20:12
Юристы в Варшаве вышли на марш в защиту независимости судов Польши 19:49
В Германии выросло число преступлений против политиков 19:40
Семь стран лишились права голоса в ООН 19:39
Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии 19:22
Путин и Макрон обсудили Ливию, Иран, Сирию и Украину 19:17
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии 19:09
Готовимся заранее к 8 марта: покупаем премиум-класс за 500 тысяч рублей 19:02
Появились подробности о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 18:48
Отец и сын Ефремовы впервые сыграют вместе 18:24
Ренату Литвинову в день рождения сбила машина 18:01
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации 17:52
Сборная Сербии первой в истории выиграла ATP Cup 17:46
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана 17:41
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе 17:33
Ждет ли Оман "арабская весна" после смерти султана Кабуса 17:21
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 20:13
Рубрика: В мире

Вооруженная ножами группа из 30 человек напала на евреев на Украине

Текст: Александр Гусаров

Массовое нападение с очевидной антисемитской подоплекой зафиксировано на Украине. Как сообщает телеканал "Россия 24", группа из 30 человек с ножами и палками напала на евреев на Украине. ЧП произошло возле могилы раввина Нахмана в городе Умань Черкасской области.

В Германии осквернили еврейское кладбище

Как сообщают местные СМИ, атака произошла вечером 10 января на кладбище, которое уже много лет является местом паломничества во время иудейских праздников.

Правоохранительные органы Украины приступили к расследованию инцидента. По предварительным данным, нападение совершили украинцы, а поводом для него стал бытовой спор. Между тем очевидцы преступления утверждают, что прибывшие на место полицейские не помогали разнимать драку, а стояли и смотрели. Сообщается, что в стычке пострадали четверо человек, которые в настоящее время и госпитализированы.

Как рассказал СМИ директор организации Shemira Ukraine Шломи Элиша, из-за многочисленных инцидентов на улицах в последние месяцы планируется профинансировать специальное подразделение для "защиты от украинских бандитов". "Мы больше ничего не ждем от украинских властей", - цитирует его слова издание The Yeshiva World.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Напомним, что антисемитизм и террор в отношении евреев являлся одной из составляющих идеологии украинского националистического движения под руководством Степана Бандеры. Орудовавшему на Западной Украине в 1940-1950 гг. руководителю Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии Бандере в январе 2010 года президентом Виктор Ющенко было присвоено звание Героя Украины. Впоследствии это решение было отменено судом. Попытки Киева по героизации лидера УПА вызывают острую критику в России, Израиле, Польше и других странах.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах