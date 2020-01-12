Вооруженная ножами группа из 30 человек напала на евреев на Украине

Массовое нападение с очевидной антисемитской подоплекой зафиксировано на Украине. Как сообщает телеканал "Россия 24", группа из 30 человек с ножами и палками напала на евреев на Украине. ЧП произошло возле могилы раввина Нахмана в городе Умань Черкасской области.

Как сообщают местные СМИ, атака произошла вечером 10 января на кладбище, которое уже много лет является местом паломничества во время иудейских праздников.

Правоохранительные органы Украины приступили к расследованию инцидента. По предварительным данным, нападение совершили украинцы, а поводом для него стал бытовой спор. Между тем очевидцы преступления утверждают, что прибывшие на место полицейские не помогали разнимать драку, а стояли и смотрели. Сообщается, что в стычке пострадали четверо человек, которые в настоящее время и госпитализированы.

Как рассказал СМИ директор организации Shemira Ukraine Шломи Элиша, из-за многочисленных инцидентов на улицах в последние месяцы планируется профинансировать специальное подразделение для "защиты от украинских бандитов". "Мы больше ничего не ждем от украинских властей", - цитирует его слова издание The Yeshiva World.

Напомним, что антисемитизм и террор в отношении евреев являлся одной из составляющих идеологии украинского националистического движения под руководством Степана Бандеры. Орудовавшему на Западной Украине в 1940-1950 гг. руководителю Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии Бандере в январе 2010 года президентом Виктор Ющенко было присвоено звание Героя Украины. Впоследствии это решение было отменено судом. Попытки Киева по героизации лидера УПА вызывают острую критику в России, Израиле, Польше и других странах.