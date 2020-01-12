Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября"

На YouTube опубликован русский трейлер хоррор-сериала Netflix "Лига Октября" (October Faction), призванного, по всей видимости, заменить поклонникам такого рода шоу (семейное предприятие по охоте на нечисть) сериал "Сверхъестественное".

Если более конкретно, "Лига" - урбан-фэнтези, где в основе - одноименный комикс Стива Найлза и Дамьена Ворма от IDW.

В центре же истории - семнадцатилетние близнецы Джефф и Вив Аллен, которые после смерти дедушки возвращаются с родителями в родной город и узнают, что их папа-мама не какие-то там унылые клерки в области страхования, а самые настоящие охотники на монстров. И всё заверте…

В ролях: Максим Рой ("Мертвая зона"), Тамара Тейлор ("Кости", "Остаться в живых"), Дж.С. МакКензи ("Карточный домик", "Декстер"), Гэбриэль Дарку ("Американские боги"), Меган Фоллоуз ("Доктор Хаус", "Серебряная пуля"), Стивен МакХэтти ("Пристрели их", "Секретарша").

Релиз состоящего из десяти эпизодов первого сезона - 23 января.

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