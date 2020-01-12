Ждет ли Оман "арабская весна" после смерти султана Кабуса

В Омане, самой спокойной сегодня стране Персидского залива, скончался бездетный султан Кабус бин Саид аль Бу Саид, который мудро правил государством с 1970 по 2020 год. Он был фактически единоличным правителем, держащим в руках почти все рычаги власти. За время его правления изолированный ранее султанат был интегрирован в мировую политику и экономику, оставаясь при этом стабильным и мирным государством.

Новым султаном, как и прогнозировалось, стал Хайтем бен Тарик аль Саид, двоюродный брат Кабуса (65 лет), окончивший Программу дипломатической службы в Оксфорде, и около тридцати лет проработавший на государственной службе в качестве замминистра иностранных дел, генсека МИД Омана и министра наследия и культуры. Также под его руководством разрабатывается план стратегического развития султаната Oman vision 2040.

Новый султан уже заявил, что продолжит линию покойного кузена Кабуса. Однако, полагают эксперты, перед Хайтемом встанут несколько проблем, которые могут затруднить проведение бесконфликтной политики.

Первое - Хайтем бен Тарик не обладает, по крайней мере пока, тем авторитетом, которым пользовался покойный султан, которого считали "отцом нации".

Кроме того, Оман в последние годы столкнулся с экономическими проблемами, вызванными колебаниями цен на нефть, доходы от которой составляют более 40 процентов ВВП. А учитывая, что у Омана, в отличие от соседей по Персидскому заливу, таких как Саудовская Аравия, нет солидной финансовой подушки безопасности, снижение нефтяных доходов довольно болезненно сказывается на ситуации внутри страны. Дело усугубляется достаточно большим правительственным долгом, около 40 процентов ВВП. Безработица составляет более 10 процентов. Напомним, в 2011 году в Омане уже были протесты на волне "арабской весны", вызванные недовольством вялым экономическим ростом и коррупцией. Плюс к этому, новый султан был замешан в скандал с "Голубым городом". Это появившийся в начале 2000-х годов проект по созданию недалеко от столицы Маската нового населенного пункта Аль Мадина а Зарка, или "Голубого города" с отелями, торговыми центрами, университетом. Стоимость проекта оценивалась в 15 миллиардов долларов. Однако проект оказался провальным и был выкуплен государством на неясных условиях в 2012 году, после чего заглох.

Существует и проблема общей напряженности в Персидском заливе, вызванная противостоянием Ирана с США и многими соседями по региону. При этом Оман, наряду с Ираном контролирует Ормузский пролив, через который ежегодно проходит треть газовозов и четверть нефтяных танкеров мира.

Традиционно Оман оставался третьей стороной, в которой проходили негласные встречи представителей конфликтующих сторон. Так, было, например, во время ирано-иракской войны 1980-88 годов, и позднее. Однако сохранится ли такая ситуация и в дальнейшем, или Оман окажется втянут в непростую политику Залива, учитывая тесные связи Маската с США и Великобританией - вопрос остается открытым.