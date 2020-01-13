Акция "В метро без штанов" прошла в разных городах мира

Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов". Как отмечают организаторы мероприятия, в основе него не лежит какой-то протест или глубокая идея. По их словам, это не более чем "праздник глупости".

Согласно плану, участники акции должны собраться в заранее обговоренном месте, где дружно снимут свои штаны и вместе отправятся в метро. Главная задача: вести себя как ни в чем не бывало и заставить других пассажиров если не рассмеяться, то хотя бы улыбнуться. При этом у "праздника глупости" тоже есть свои правила: не стоит изощряться, выбирая трусы. "Вы можете надеть смешное белье, если хотите, но не что-то, что кричит всем вокруг: "Я надел это, потому что я выполняю смешной трюк"… Не надевайте стринги или что-нибудь еще, что может оскорбить людей вокруг", - предупреждает участников общество The Stiff Upper Lip Society, которое организовало проведение акции в Лондоне.

Сама идея "голоногого" путешествия по подземке появилась еще в 2002 году в Нью-Йорке, но тогда участие в ней приняли только семь человек. Однако с каждым годом шутников, готовых прокатиться на метро без штанов, стало все больше, а сама идея распространилась далеко за пределами США. Сегодня число участников акции насчитывает десятки тысяч человек.