Александрова стала первой ракеткой России

Победительница турнира в Шэньчжэне Екатерина Александрова в новом рейтинг-листе Женской теннисной ассоциации опередила остальных представительниц России.

WTA в понедельник опубликовала новый рейтинг сильнейших теннисисток мира. Благодаря победе на турнире в Китае россиянка Екатерина Александрова сумела подняться сразу на 8 позиций - с 34-й на 26-ю. С нынешней недели она является первой ракеткой России. Александрова впервые в карьере вошла в топ-30 сильнейших в мире.

Ранее это звание носила Анастасия Павлюченкова, которая занимала 29-ю позицию. Однако в обновленном рейтинг-листе она опустилась на 31-ю строчку.

Продолжает лидировать в рейтинге австралийка Эшли Барти, далее идет Каролина Плишкова из Чехии. На третью строчку поднялась представительница Японии Наоми Осака, а ранее занимавшую эту позицию Симона Халеп из Румынии опустилась на одно место. Белинда Бенчич из Швейцарии стала седьмой, потеснив с этой позиции чешку Петру Квитову.

Ветеран тура американка Серена Уильямс поднялась на девятое место, опередив Кики Бертенс из Нидерландов.

В топ-50 входит еще одна россиянка Вероника Кудерметова. Она занимает 42-ю строчку.