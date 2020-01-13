Assassin's Creed против God of War? Подробности о новой игре Ubisoft

О новой части в игровой серии Assassin's Creed уже давно не поступало никаких официальных сведений. Лишь изредка в различных сомнительных источниках появлялась информация, больше похожая на вымысел "изголодавшихся" фанатов, чем на правду.

Большой массив данных, опубликованный на анонимном форуме 4chan, можно было отнести к той же категории недостоверных слухов. Если бы не одно "но" - новостной редактор авторитетного ресурса Kotaku Джейсон Шрайер подтвердил, что большая часть "слива" совпадает с тем, что он знает о предстоящем проекте Ubisoft.

Итак, вот основные тезисы, которые приводятся в этом материале относительно новой части Assassin's Creed.

- Подзаголовок следующей игры - Ragnarok, соответственно, весь сеттинг пронизан скандинавской мифологией, а сами ассасины будут как-то связаны с богом Одином и его воронами-разведчиками.

- Имя протагониста - Jora, выбрать можно женского или мужского персонажа.

- События будут происходить на территории Северной Европы, а также в городах, среди которых называются Йорк, Лондон, Париж и Киев.

- Доступен кооператив до 4 игроков.

- Еще больше RPG-элементов, вплоть до дерева прокачки и деления на полноценные классы.

- Больше настроек для кастомизации оружия с возможностью использования специальных рун холода, огня и молнии.

- Корабли используются для передвижения по карте мира, а не для ведения морских сражений.

- Возвращение скрытого клинка.

- Улучшена система стелса, в том числе его социальная составляющая - спрятаться в толпе не получится, не скрыв при этом броскую и выделяющуюся броню.

- Введение системы репутации, вроде той, что используется в серии Red Dead Redemption.

- Упоминаются мифические создания, такие как Кракен, драконы, великаны и гигантский змей Йормунганд.

После перечисления последних, нельзя не вспомнить о God of War от Sony, которая здорово перетряхнула игровую индустрию мощным вплетением в сюжет скандинавского эпоса. Возможно, в Ubisoft прониклись приключениями Кратоса и его сына, что могло определить дальнейший вектор развития ассасинской саги.

Саму God of War после релиза неоднократно называли лучшей игрой года, а в многочисленных подведениях итогов ушедшего десятилетия она стабильно занимает верхние строчки рейтингов.

Закономерно, что подобный успех повлечет за собой волну подражаний, и новая Assassin's Creed может стать "первой ласточкой".

Ожидается, что официальный анонс Assassin's Creed: Ragnarok состоится в феврале, а релиз намечен на 29 сентября 2020 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и РС.