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Рубрика: В мире

"Зеленая" угроза

Полиция Британии приравняла экоактивистов к экстремистам
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Британская полиция причислила экодвижение Extinction Rebellion (XR) к экстремистским идеологиям наряду с запрещенными в стране группировками нацистов и исламистских радикалов. Специалисты по борьбе с терроризмом посчитали, что защитники природы опасны для общества, так как "в основе их активизма лежит философия, направленная против истеблишмента и нацеленная на изменение системы". Как сообщает газета The Guardian, организацию занесли в специальный список-инструкцию для сотрудников госаппарата. В нем перечислены критерии для выявления лиц, попавших под влияние экстремистских идеологий и способных на "жестокие преступления".
Фото: pixabay.com
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В разделе, посвященном Extinction Rebellion, полицейским, госслужащим и учителям предлагается обращать особое внимание на тех, кто в эмоциональной форме говорит об экологических проблемах, а также следить за молодежью, прогуливающей учебу ради участия в "запланированных школьных забастовках". Необходимо приглядывать и за теми, кто выказывает восхищение людьми, попавшими за свою протестную деятельность за решетку или как-то иначе "занявшими полицейские ресурсы". Британская общественность восприняла в штыки новость о том, что полиция королевства фактически приравняла природозащитников к экстремистам. В итоге правоохранители были вынуждены отозвать документ, оправдываясь тем, что включили в него активистов по ошибке. В то же время инструкция была распространена среди сотрудников госаппарата еще в ноябре, но "ошибку" исправлять не торопились до тех пор, пока ее содержание не попало в прессу и не вызвало резонанс.

Полицейским предложено обращать особое внимание на тех, кто в эмоциональной форме говорит об экологических проблемах

Напомним, движение Extinction Rebellion выступает за то, чтобы власти Соединенного Королевства и других стран немедленно начали активные действия по борьбе с изменением климата. Излюбленной формой протеста организации является блокировка центральных улиц разных городов, а также ненасильственный саботаж работы тех или иных предприятий. Так, к примеру, во время протестной акции в Лондоне в октябре 2019 года участники движения мешали работе общественного транспорта и столичного аэропорта. Тогда за беспорядки всего за пару дней были арестованы 1800 человек, а полиция даже пыталась через суд запретить движению устраивать свои акции, но в итоге проиграла дело.

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