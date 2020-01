Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января

"Ах, если бы сбылась моя мечта!"

15 января исполняется 75 лет композитору Максиму Дунаевскому. Премьера документального фильма "Максим Дунаевский "Любовь нечаянно нагрянет" - на Первом канале. Максим Дунаевский написал музыку к 20 мюзиклам и более чем к 70 фильмам. Из картины зрители узнают, почему композитору пришлось повзрослеть в 10 лет, как создавались знаменитые мелодии и какие музы помогали творить и Дунаевскому-старшему и Дунаевскому-младшему. Что сломило Исаака Осиповича, и почему он скоропостижно скончался, когда ему было всего 55 лет.

Сейчас знаменитый композитор переживает не самый легкий период. Совсем недавно он ушел от жены, в браке с которой прожил 20 лет. И до сих пор и Максим, и Марина избегают каких-либо комментариев. Но для фильма Дунаевский сделал исключение и был откровенным. Композитор честно рассказал, почему у отца было всего два брака, а у него самого намечается уже восьмой. Еще один эксклюзив - интервью с седьмой женой композитора - Мариной Дунаевской. В фильме покажут разговор с тётей Максима Дунаевского - Ларисой Чечевицыной. Ларисе Борисовне 91 год, но она прекрасно помнит многие детали прошлого. Также в картине будет рассказано о том, как складывается судьба детей Максима Дунаевского. У него их четверо - три дочери и один сын. Старший, Дмитрий (от брака с актрисой Натальей Андрейченко) финансист и живет в Швейцарии. В Париже живет дочь Алина, которая родилась вне брака от короткого романа композитора с Ниной Спада. В Москве живут еще две дочери композитора - Маша и Полина. В фильме также принимают участие Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Юрий Энтин, Марк Розовский, Татьяна Буланова и другие. К юбилею композитора смотрите на телеканале "Россия К" - программы "Линия жизни" и "Романтика романса".

Первый канал, 19 января, 15:45; "Россия К", 19 января в 17:40, 18:35

Три полюса - один рекорд

Премьера фильма Валдиса Пельша "Антарктида. Хождение за три полюса" - на Первом канале. Команда в составе семи человек во главе с автором идеи, ведущим Валдисом Пельшем, отправилась к Южному континенту, чтобы осуществить то, чего до нас еще никто не совершал - первый в истории трансантарктический переход через три полюса. На отечественном транспорте, только на своем горючем и запасах еды, в автономном путешествии, рассчитывая только на свои силы. В первом фильме съемочная группа вместе с командой водителей-механиков отправляется в Антарктиду, чтобы рассказать об этом загадочном материке и совершить уникальное путешествие. В составе экспедиции: ведущий фильма и автор идеи Валдис Пельш, режиссер Кристина Козлова, операторы Александр Кубасов и Денис Негривецкий, водители-механики Алексей Макаров и Владимир Обиход, а также Василий Елагин - создатель уникальных вездеходов "Емеля", на которых команде предстоит пересечь Антарктиду.

Путешествие длиной более 5000 километров начинается на севере материка с полярной станции "Новолазаревская". Во втором фильме трансантарктический автономный автомобильный переход продолжается. Позади уже более 1000 км. Американскую базу "ПЛАТО" удается найти не сразу, она полностью занесена снегом, из которого торчат только антенны. Группа проникает на станцию, чтобы посмотреть, в каких условиях жили и работали американские полярники полвека назад. Сейчас это самый холодный музей в мире.

Следующая запланированная точка - Южный полюс, с покорением которого связана самая драматичная гонка в истории покорения Антарктиды. Норвежец Руаль Амундсен и англичанин Роберт Скотт одновременно двинулись к Южному полюсу в 1911 году. Амундсен полюса достиг, а вся экспедиция Скотта погибла. О подробностях этой гонки ХХ века - в фильме. Третья цель - полюс холода, вблизи которого расположилась легендарная станция "Восток". О ней - в третьем фильме. В нем также расскажут о том, как совершался финальный рывок до станции "Прогресс" на восточном побережье Антарктиды. Первый в истории автономный трансантарктический переход через три полюса - 5519 км. 34 дня и 33 ночи. Полюс недоступности, Южный полюс, Полюс холода пройдены в автономном путешествии. Такого еще в мире не делал никто.

Первый канал, 14, 15 и 16 января, 23:25

История альбома "Imagine"

Британский документальный фильм "Джон и Йоко. Выше нас только небо" (John & Yoko: Above Us Only Sky) снова покажут на Первом канале. В основе сюжета - история альбома "Imagine" Джона Леннона (1971 год), до сих пор остававшаяся неизвестной. В его основу была положена радикальная идея, которая сегодня приобретает особый смысл. Документальная картина раскрывает глубину творческого взаимодействия между Джоном и Йоко и рассказывает о том, как в нем были переплетены искусство, политика и музыка. Лейтмотивом через весь фильм проходят надежды на установление нового мирового порядка, в котором будут царить спокойствие, справедливость, сопереживание и любовь...

Первый канал, 17 января, 23.45

Первым делом - вертолеты

Художественный фильм "Небо измеряется милями" - на канале "Россия 1". Жизнь и судьба выдающегося советского вертолетного конструктора, создателя вертолетов "МИ" Михаила Леонтьевича Миля. Он изобрел самый массовый в мире Ми-8 и самый мощный транспортный вертолет в мире - Ми-12. Его изобретениями восхищался Игорь Сикорский. Для вертолетной авиации России его фамилия столь же значима, как Королев для космонавтики. В фильме показано, как трудный путь гениального авиаконструктора, десятилетиями преодолевавшего недоверие людей к его идеям, тесно переплетен с драматической историей его жизни. Оказавшись в больнице после неудачного испытания самого большого вертолета в мире, Миль подводит итоги сделанного: от первых робких шагов юного изобретателя до основателя советского вертолетостроения, навсегда изменившего мировую авиацию. Позади тяжелые испытания судьбы, борьба за семейное счастье и личные трагедии. Но история конструктора не окончена - ему предстоит создать еще один вертолет, который станет завещанием будущим поколениям… Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Марьяна Спивак, Максим Битюков, Евгений Пеккер, Сергей Походаев, Алексей Розин и другие.

"Россия 1", 19 января, 01:30

Режиссер, сын политика

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров поделится своими осуществленными и пока не реализованными честолюбивыми планами, расскажет о неудачах в кино и о своем отношении к успеху в программе Киры Прошутинской "Он и Она". Какие загадочные, мистические события происходили в жизни Карена, и как в ней появилась "роковая" женщина? Вот фрагмент беседы Карена Шахназарова и Киры Прошутинской. "Ты сын большого политического деятеля Шахназарова Георгия Хосроевича. Чего ждали от тебя родители? Ты превзошел их ожидания или в чем-то разочаровал?" "Папы уже нет, к сожалению. Мама, слава Богу, жива. Думаю, они удовлетворены. Моя семья изначально была очень бедной, это потом все было. А начинал я свою биографию в бараках. Моя мать из простой русской крестьянской семьи. Папа был из аристократической семьи, но в то время уже обедневшей. Прошел фронт. Он был очень энергичный. Окончил Бакинский университет и попал в аспирантуру в Москву. И здесь встретил маму. Они оба были нищие. Только к моим, наверное, четырнадцати годам у нас появилась своя квартира. А машину я купил только в сорок лет, к тому же совместно с отцом". Что может вывести его из равновесия? Как он относится к призам? При каких обстоятельствах состоялась его встреча с кумиром - Федерико Феллини? Что такое успех для Карена Шахназарова? Об этом и многом другом - в программе "Он и Она".

"ТВ Центр", 17 января, 13:00

Научная фантастика с Джеймсом Кэмероном

На "России К" - показ шестисерийного документального фильма "История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном". Документальный сериал рассказывает о культовых научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений. Речь пойдет как о пионерах жанра - таких, как "Франкенштейн" или "Чужой", так и о самых последних фильмах и сериалах на эту тему. Джэймс Кэмерон выступает как ведущий и проводник в мир научной фантастики. Он беседует со знаменитыми режиссерами: Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Кристофером Ноланом, Ридли Скоттом.

Каждая из шести частей фильма посвящена отдельной теме. Первая - "Инопланетная жизнь" (14 января в 00:10, повтор 15 января в 14:15), где известные режиссеры, актеры и писатели-фантасты рассуждают на тему страхов и угроз, волновавших человечество, и показывают, как эти темы находили отражение в научно-фантастических книгах и фильмах разных времен.

Вторая - "Дальний космос" (15 января в 00:10, повтор 16 января в 14:15) - знакомство с такими шедеврами научно-фантастического жанра, как "Звездные войны", "Космическая Одиссея 2001 года", "Звездный путь" и многими другими фильмами и книгами. Третья часть - "Монстры" (16 января в 00:10, повтор 17 января в 14:15). Показ оставшихся трех серий "Темное будущее", "Разумные машины", "Путешествия во времени" - на неделе с 20 января!

"Россия К", 13 января, 00:10

Мегрэ и женщины-полицейские

Для всех любителей детективных сериалов телеканал "Россия К" подготовил подарок - показ английской четырехсерийной картины "Мегрэ". Каждую часть фильма по произведениям Жоржа Сименона сняли разные режиссеры: "Мегрэ расставляет сети" - Эшли Пирс (13 января в 22:20, повтор 13 января в 08:30), "Мертвец детектива Мегрэ" - Джон Ист (14 января в 22:20, повтор 14 января в 08:30), "Ночь на перекрестке" - Сара Хардинг (15 января в 22:20, повтор 16 января в 08:30), "Мегрэ на Монмартре" - Таддиус О'Салливан (16 января в 22:15, повтор 18 января в 08:25). Одним из исполнительных продюсеров сериала является сын Жоржа Сименона - Джон. Автор музыки к сериалу - композитор Сэмюэль Сим. В детективе снялись: Роуэнн Аткинсон, Лео Стаар, Шон Дингуолл, Люси Коху, Марк Хип и другие. Главный герой истории - опытный и талантливый детектив, которому достается особо сложное дело об убийстве нескольких молодых женщин. Жители Монмартра в панике. Комиссар Мегрэ привлекает к расследованию женщин-полицейских. Им предстоит выступить в роли потенциальных жертв, чтобы спровоцировать преступника...

"Россия К", с 13 по 15 января в 22:20, 16 января в 22:15

В стендапе только женщины

На телеканале ТНТ - показ нового комедийного шоу "Женский стендап", в котором женщины-комики будут говорить правду обо всем, что их волнует и веселит. Для героинь нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях и по-настоящему смешно шутят над ними, высмеивают стереотипы семейной жизни, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться личностью со своими интересами. В программе зрители познакомятся с матерью троих детей, для которой дети - не смысл жизни, с тридцатишестилетней женщиной, которую все устраивает и ничего не пугает в ее возрасте, с молодой образованной восточной женщиной, у которой есть вопросы к традиционному укладу жизни в ее семье. Сюрпризов будет немало - особенно для тех, кто привык, что женский юмор милый и безопасный, и все женщины говорят об одном и том же. Креативные продюсеры шоу ТНТ Ирина Мягкова и Зоя Яровицына, знакомые зрителям как победительницы одного из сезонов проекта "Comedy Баттл".

ТНТ, 18 января, 22.00

Доктор и волшебники

Долгожданный третий сезон американского сериала "Хороший доктор", эпизоды 11-20 - на КиноПоиск HD. История молодого талантливого врача с синдромом саванта, обладающего уникальными способностями - невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам, вспыхивающим внутри человеческого организма. Герой становится блестящим хирургом, несмотря на это в личностном плане его развитие соответствует уровню десятилетнего ребенка. Пятый сезон американского сериала "Волшебники" на КиноПоиск HD на день позже. Молодые люди изучают магию в школе волшебства Брейкбилс в современном Нью-Йорке. Волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен. За четыре сезона сериал, основанный на цикле бестселлеров Льва Гроссмана "Волшебники", приобрел армию поклонников по всему миру.

КиноПоиск HD, 15 и 16 января

Вторая жизнь любимого мужа

Второй сезон испанского сериала "Причал" (El embarcadero) - также на КиноПоиск HD. Сценаристом и продюсером сериала выступил Алекс Пина, известный также как продюсер мелодрамы "Три метра над уровнем неба". В жизни Александры все прекрасно: успешная карьера, вечеринки с подругой, любимый муж Оскар. Все рушит один звонок из полицейского участка: Александре сообщают, что ее муж покончил с собой. Героиня с трудом верит в это - и еще больше удивляется, когда узнает, что Оскар ездил не туда, куда говорил, что носил второй телефон и что в другой, параллельной жизни у него была еще одна любимая женщина. Первый сезон проекта получил высокие оценки зрителей не только в Испании, но и по всему миру.

КиноПоиск HD, 18 января

Комитет "Кобра"

Премьера сериала "Кобра" - на ресурсе "Амедиатека". Звезда "На игле" Роберт Карлайл на страже Великобритании в новом политическом сериале от Sky. Шоу расскажет о работе комитета "Кобра", состоящем из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании (Карлайл) постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно.

"Амедиатека", с 18 января