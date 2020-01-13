Новости

Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
Школьников будут учить контролировать свои эмоции 18:40
Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta 18:33
Самого богатого человека мира раскритиковали за скромную помощь Австралии 18:31
Названы симптомы рака поджелудочной железы 18:24
Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад 18:10
Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке 18:00
"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год 18:00
В Ставрополе экс-глава кадетского училища осужден за мошенничество 17:58
В Египте раскопали плиты с изображениями богов и царей 17:44
Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе 17:32
Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара" 17:25
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе 17:18
В Китае найдена еще одна терракотовая армия "загробного мира" 17:15
Бразильский кроссовер Volkswagen может добраться до Европы 17:04
В Германии запретят сжигание флагов иностранных государств 16:59
Кубань в новогодние каникулы посетило 800 тысяч туристов 16:37
На Алтае малыша назвали в честь героя сериала "Бригада" 16:20
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу 16:20
Премиальный кроссовер Exeed TXL от Chery появился в России 16:17
Почти 900 журналистов будут освещать Послание президента 16:16
Найдено легендарное золото Монтесумы 16:13
Трое российских теннисистов вошли в топ-20 рейтинга АТР 16:12
В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 18:10
Рубрика: Культура

Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике исследователь из Национального института антропологии и истории (INAH) Карлос Альберто Торребланка Падилья опубликовал первую историческую монографию, доказывающую существование древнейшей цивилизации на территории штата Сакатекас.

Как сообщается на сайте INAH, в монографии впервые представлены результаты раскопок, которые были проведены в последние годы в окрестностях города Фреснильо между археологическими памятниками Альта-Виста и Ла-Гемада, двумя основными культурными центрами классической мезоамериканской эпохи в Сакатекасе.

Фото: iStock
В Китае найдена еще одна терракотовая армия "загробного мира"

Целью исследователей было изучение доиспанского прошлого региона. В результате они обнаружили 20 ранее неизвестных археологических объектов, содержавших не только культурные ценности, но и серебряные слитки. На поиск этих сокровищ у археологов ушло более полувека. В монографии обобщены результаты.

Торребланка Падилья пишет, что в ходе раскопок были обнаружены самые древние свидетельства присутствия человека близ современного города Фреснильо. Например, в 1980-х годах на палеонтологическом участке Санта-Ана (Pardillo III) были обнаружены остатки мегафауны эпохи плейстоцена. Среди тех находок выделяются кости мамонта, на которых были найдены царапины.

Исследование показало, что эти царапины были нанесены на кости искусственно, что указывает на возможность присутствия человека в Сакатекасе в тот период времени. Кстати, возраст этих костей мамонта со следами обработки составляет порядка 12 тысяч лет.

Кроме того, археологи обнаружили курганы, остатки жилых домов и храмов возрастом от трех до 12 тысяч лет. Все эти объекты расположены в бассейне реки Агуанаваль.

Также были найдены пещеры, которые использовались людьми задолго до появления испанцев. Некоторые из них были приспособлены под террасы для выращивания урожая, в других пещерах хоронили усопших. В качестве примера в монографии приводятся пещеры в Каньяда-де-Линарес, Куэва-Бланка и Серро-Раджадо, где явно просматриваются признаки ритуальной деятельности и культов плодородия.

Что касается артефактов, то за годы исследований археологи собрали целую коллекцию. Она включает в себя древние каменные наконечники стрел и скребки. Датирование инструментов пока провели только по их форме. Предварительный анализ показал, что самые древние из них были созданы около 12 тысяч лет назад, а самым юным "всего" две тысячи лет.

Фото: MNA-INAH-CANNON
Найдено легендарное золото Монтесумы

Наконечники стрел были созданы в период между 5000 и 3000 годами до нашей эры. Это косвенно говорит в пользу гипотезы о том, что в данной местности около 12 тысяч лет назад люди могли охотиться на мамонтов и при помощи скребков соскабливали мясо этих животных с костей.

Также были обнаружены керамические сосуды и статуэтки, похожие на изделия древней культуры чальчихуитов. Что за культура существовала на этой земле, пока не установлено. Археологи именуют ее по названию близлежащего города, то есть культура фреснильо.

В монографии высказано предположение, что это был кочевой народ, управлявшийся вождями - номадами.

Ученые подтвердили рассказы Колумба о карибах-каннибалах
Названы открытия археологии 2019 года, изменившие историю
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

Премьер-министр Абхазии стал исполняющим обязанности президента
Иран признал Пентагон террористической организацией
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"