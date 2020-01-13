Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад

В Мексике исследователь из Национального института антропологии и истории (INAH) Карлос Альберто Торребланка Падилья опубликовал первую историческую монографию, доказывающую существование древнейшей цивилизации на территории штата Сакатекас.

Как сообщается на сайте INAH, в монографии впервые представлены результаты раскопок, которые были проведены в последние годы в окрестностях города Фреснильо между археологическими памятниками Альта-Виста и Ла-Гемада, двумя основными культурными центрами классической мезоамериканской эпохи в Сакатекасе.

Целью исследователей было изучение доиспанского прошлого региона. В результате они обнаружили 20 ранее неизвестных археологических объектов, содержавших не только культурные ценности, но и серебряные слитки. На поиск этих сокровищ у археологов ушло более полувека. В монографии обобщены результаты.

Торребланка Падилья пишет, что в ходе раскопок были обнаружены самые древние свидетельства присутствия человека близ современного города Фреснильо. Например, в 1980-х годах на палеонтологическом участке Санта-Ана (Pardillo III) были обнаружены остатки мегафауны эпохи плейстоцена. Среди тех находок выделяются кости мамонта, на которых были найдены царапины.

Исследование показало, что эти царапины были нанесены на кости искусственно, что указывает на возможность присутствия человека в Сакатекасе в тот период времени. Кстати, возраст этих костей мамонта со следами обработки составляет порядка 12 тысяч лет.

Кроме того, археологи обнаружили курганы, остатки жилых домов и храмов возрастом от трех до 12 тысяч лет. Все эти объекты расположены в бассейне реки Агуанаваль.

Также были найдены пещеры, которые использовались людьми задолго до появления испанцев. Некоторые из них были приспособлены под террасы для выращивания урожая, в других пещерах хоронили усопших. В качестве примера в монографии приводятся пещеры в Каньяда-де-Линарес, Куэва-Бланка и Серро-Раджадо, где явно просматриваются признаки ритуальной деятельности и культов плодородия.

Что касается артефактов, то за годы исследований археологи собрали целую коллекцию. Она включает в себя древние каменные наконечники стрел и скребки. Датирование инструментов пока провели только по их форме. Предварительный анализ показал, что самые древние из них были созданы около 12 тысяч лет назад, а самым юным "всего" две тысячи лет.

Наконечники стрел были созданы в период между 5000 и 3000 годами до нашей эры. Это косвенно говорит в пользу гипотезы о том, что в данной местности около 12 тысяч лет назад люди могли охотиться на мамонтов и при помощи скребков соскабливали мясо этих животных с костей.

Также были обнаружены керамические сосуды и статуэтки, похожие на изделия древней культуры чальчихуитов. Что за культура существовала на этой земле, пока не установлено. Археологи именуют ее по названию близлежащего города, то есть культура фреснильо.

В монографии высказано предположение, что это был кочевой народ, управлявшийся вождями - номадами.