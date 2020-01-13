Неделя испанского клубного баскетбола начинается в России. Сразу три команды сильнейшего на континенте национального чемпионата одновременно прибыли в нашу страну на матчи сдвоенного тура Евролиги.

Сегодня в центральном матче 19-го тура ЦСКА принимает грозный мадридский "Реал", а "Химки" в Мытищах встретятся с "Валенсией". Завтра питерский "Зенит" на своей площадке сыграет с "Басконией". В четверг в программе следующего, уже 20-го тура еще одна топовая встреча "Химки" - "Реал", на пятницу назначены матчи ЦСКА - "Баскония", "Зенит" - "Валенсия".

Это уже не первое противостояние Россия - Испания в рамках сдвоенного тура нынешней Евролиги и в формате "стенка на стенка". В середине ноября прошлого года все три наши команды на Пиренейском полуострове дружно потерпели по два поражения подряд. Настало время брать реванш.

Во время испанского вояжа российских команд самые болезненные поражения нашим участникам Евролиги нанес "Реал". "Королевский клуб" разгромил химчан с разницей в 28 очков (104:76), у столичных армейцев выиграл чуть поменьше, но тоже много - 97:81.

Вообще, мадридцы - самая титулованная команда на континенте. У них ровно десять титулов победителя клубного чемпионата континента, называвшегося по-разному - Кубок европейских чемпионов, Евролига ФИБА, Супролига и сейчас просто Евролига. В активе ЦСКА - восемь таких побед. Дальше в топ-списке идут израильский "Маккаби" и греческий "Панатинаикос" - по шесть трофеев.

"Реал" к матчу с ЦСКА подошел с новым рекордом Евролиги для ее действующего формата - мадридцы в нынешнем турнире одержали 13 (!) побед подряд

"Реал" сейчас в регулярном чемпионате Евролиги делит лидерство с турецким "Эфесом" - по 15 побед и три поражения. Ключевые баскетболисты команды, чаще остальных выходящие в стартовой пятерке, - серебряный призер ЧМ-2019 аргентинский атакующий защитник Факундо Кампаццо, 220-сантиметровый гигант из африканского островного государства Кабо-Верде Уолтер Таварес, американский форвард Энтони Рэндольф, который ранее два сезона провел за краснодарский "Локомотив-Кубань" (2014/15, 2015/16). Много времени на площадке получают партнер Кампаццо по сборной Аргентины Габриэль Дек, центровой из США Джордан Мики (экс-"Химки") и 34-летняя легенда испанского баскетбола двукратный (2006, 2019) чемпион мира Руди Фернандес.

К матчу с ЦСКА "Реал" подошел в статусе новоиспеченного рекордсмена Евролиги по числу побед подряд в турнирах с ныне действующим форматом двухкруговых соревнований "регулярки" - 13 побед подряд! Остается надеяться, что именно в России с помощью "красно-синих" или же подмосковных "Химок" великая мадридская команда, руководимая ныне 52-летним Пабло Ласо, будет остановлена.

ЦСКА на днях выкупил из греческого АЕКа универсала Ховарда Сант-Роса, который становится первым в истории нашего баскетбола кубинским легионером.

- Мы следили за Ховардом довольно давно. Он может играть на позициях от первого до третьего номера, так что, надеюсь, поможет нам в отсутствие травмированного Уилла Клайберна, - считает наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

Где будем смотреть

14 января, вторник, "Матч! Страна"

19.30. ЦСКА - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция с получасовым превью (на "Матч ТВ" начало трансляции в 20.35).

"Матч! Игра"

19.55. "Химки" - "Валенсия". Прямая трансляция.

15 января, среда

19.55. "Зенит" - "Баскония". Прямая трансляция.