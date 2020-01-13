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13.01.2020 12:52
Рубрика: Происшествия

Директор частной школы наняла бывших учеников для убийства жены любовника

Текст: Иван Петров

Жуткое преступление было совершено в Москве на почве ревности. 35-летняя дама, к слову, работавшая директором одной из частных школ на юге столицы, заказала убийство супруги своего любовника. О расследовании преступления в понедельник рассказали в столичном главке Следственного комитета РФ.

СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

В конце 2019 года, по данным следствия, подозреваемая привлекла к совершению преступления двух своих бывших учеников. Одна из них - 20-летняя девушка следила за жертвой. 9 января 2020 года она сообщила второму злоумышленнику (21-летнему парню), что женщина направляется домой. "Подкараулив, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом. От полученных травм потерпевшая потеряла сознание - смерть не наступила ввиду своевременного оказания ей медицинской помощи. В настоящее время потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии", - рассказали в СК России.

Все фигуранты этого заказного преступления уже задержаны. В отношении них расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство". В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех троих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие

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