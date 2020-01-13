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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Для русскоязычных детей в Париже придумали "Фабрику слов"

Текст: Елена Новоселова
Специально для русскоязычных детей, проживающих за рубежом, парижская школа-студия "Сюрприз" придумала конкурс "Фабрика слов-2020", который стартует 1 февраля 2020. Конкурсанты будут писать сказку или рассказ, в которых обязательно должны присутствовать слова "Петя" и "яблоко", сообщает сайт русско-французского издания sovetnik.fr.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это уже не первый опыт проведения такого проекта для школьников зарубежья. Талантливый организатор и инициатор проекта, директор школы-студии "Сюрприз" в Париже Ольга Монмарт уже несколько лет проводит интенсивную работу по развитию творческих литературных способностей у детей-билингвов. На уроках они учатся писать рассказы, сказки, сочинять загадки. К слову, лауреат национального конкурса педагогов Монмарт разработала оригинальные учебные пособия для детей разного возраста по развитию этих навыков.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В 2019 году в мире начали работать 14 центров образования на русском

"Начинаем мы с самого простого и идем к более сложному. Творческие задания вызывают неподдельный интерес у двуязычных детей. Часто мы организуем внутренние конкурсы, регулярно обновляем нашу стенгазету, в конце каждого года публикуем книгу", - рассказывает русист.

В этом году "Фабрика слов" проходит при грантовом участии фонда "Русский мир". Конкурс также поддержали посольство России во Франции, Российский духовно-культурный православный центр в Париже, Государственный институт русского языка имени Пушкина и Российский университет дружбы народов.

Имена победителей будут объявлены 15 мая. Все юные писатели получат диплом участник, а победители будут награждены призами и памятными подарками. А итогом творческого соревнования станет издание сборника, в который войдут сказки и рассказы призеров.

Справка "РГ"

В прошлом году ребята-участники конкурса "Фабрика слов-2019" написали на русском языке сказку со словами: "Маша" и "кот". Оргкомитет конкурса получил более 300 работ из 25 стран мира. Лауреатами стали юные литераторы из Франции, Испании, Италии, Греции, США, Германии, Египта, Украины, Казахстана.

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