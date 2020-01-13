Для русскоязычных детей в Париже придумали "Фабрику слов"

Это уже не первый опыт проведения такого проекта для школьников зарубежья. Талантливый организатор и инициатор проекта, директор школы-студии "Сюрприз" в Париже Ольга Монмарт уже несколько лет проводит интенсивную работу по развитию творческих литературных способностей у детей-билингвов. На уроках они учатся писать рассказы, сказки, сочинять загадки. К слову, лауреат национального конкурса педагогов Монмарт разработала оригинальные учебные пособия для детей разного возраста по развитию этих навыков.

"Начинаем мы с самого простого и идем к более сложному. Творческие задания вызывают неподдельный интерес у двуязычных детей. Часто мы организуем внутренние конкурсы, регулярно обновляем нашу стенгазету, в конце каждого года публикуем книгу", - рассказывает русист.

В этом году "Фабрика слов" проходит при грантовом участии фонда "Русский мир". Конкурс также поддержали посольство России во Франции, Российский духовно-культурный православный центр в Париже, Государственный институт русского языка имени Пушкина и Российский университет дружбы народов.

Имена победителей будут объявлены 15 мая. Все юные писатели получат диплом участник, а победители будут награждены призами и памятными подарками. А итогом творческого соревнования станет издание сборника, в который войдут сказки и рассказы призеров.

Справка "РГ"

В прошлом году ребята-участники конкурса "Фабрика слов-2019" написали на русском языке сказку со словами: "Маша" и "кот". Оргкомитет конкурса получил более 300 работ из 25 стран мира. Лауреатами стали юные литераторы из Франции, Испании, Италии, Греции, США, Германии, Египта, Украины, Казахстана.