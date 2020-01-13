Вступил в силу порядок приема граждан на подготовительные отделения вузов, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования.

Право принимать желающих подготовиться к поступлению на бесплатной основе получили 58 российских вузов. Среди них МГУ им. Ломоносова, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Томский педагогический госуниверситет и другие. Больше всего бюджетных мест - 110 - выделено для подготовительных отделений в МГУ. В Башкирском госуниверситете бесплатно смогут готовиться 100 человек, в Уфимском авиационном - 90. Всего выделено около 2000 мест.

Для кого они? Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума); пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС; детей военнослужащих, погибших при исполнении; контрактников, отслуживших не менее 3 лет, а также призывников с рекомендациями командиров частей.

Важный момент: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся школе или колледже. Если желающих поступить окажется больше, чем мест, прием пройдет по конкурсу.