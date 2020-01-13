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Рубрика: Общество

Право на вуз

Для подготовки выделено 2 тысячи бюджетных мест
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Вступил в силу порядок приема граждан на подготовительные отделения вузов, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования.
58 российских вузов смогут принимать ребят на подготовительные курсы за счет бюджетных средств. Фото: Александр Корольков/РГ 58 российских вузов смогут принимать ребят на подготовительные курсы за счет бюджетных средств. Фото: Александр Корольков/РГ
58 российских вузов смогут принимать ребят на подготовительные курсы за счет бюджетных средств. Фото: Александр Корольков/РГ

Право принимать желающих подготовиться к поступлению на бесплатной основе получили 58 российских вузов. Среди них МГУ им. Ломоносова, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Томский педагогический госуниверситет и другие. Больше всего бюджетных мест - 110 - выделено для подготовительных отделений в МГУ. В Башкирском госуниверситете бесплатно смогут готовиться 100 человек, в Уфимском авиационном - 90. Всего выделено около 2000 мест.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Для кого они? Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума); пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС; детей военнослужащих, погибших при исполнении; контрактников, отслуживших не менее 3 лет, а также призывников с рекомендациями командиров частей.

Важный момент: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся школе или колледже. Если желающих поступить окажется больше, чем мест, прием пройдет по конкурсу.

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