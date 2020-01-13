Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что по итогам переговоров в Москве будет подписано соглашение по долгосрочному перемирию в Ливии. Как сообщает агентство Anadolu, об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По его словам, переговоры, в которых принимает участие и турецкая делегация, идут в положительным ключе. "Я надеюсь, что в скором времени будет подписано соглашение о прекращении огня, а сами переговоры в Москве будут способствовать установлению мира в Ливии", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что "итоги переговоров в Москве станут основой для Берлинской конференции по Ливии, а работа, которая будет проведена в Германии, позволит сформировать прочную базу для политического урегулирования ливийского конфликта".

Напомним, после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливию охватила гражданская война. Сейчас в стране существует два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. ООН и Евросоюз признали только правительство Сараджа.

Сегодня в Москве стороны вновь пытаются найти компромисс. Эта встреча стала возможной после того, как на прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.