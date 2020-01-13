ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность повышения цен на услуги сотовых операторов. Об этом сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, жалоб на повышение тарифов в ФАС не поступало. "Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - пообещал Голомолзин.

Отметим, сразу три компании "большой четверки" операторов мобильной связи с нового года поднимают тарифы.Tele2 сделал это с 1 января, "МегаФон" с 13-го, "ВымпелКом" (бренд "Билайн") собирается увеличить расценки с 16 января.

О повышении цен на свои услуги операторы сообщили еще в декабре в SMS-cообщениях или, как Tele2, на своем сайте. Увеличение коснулось архивных тарифных планов и составило около 10-12%.

К примеру, "Мой онлайн 11_2018" от Tele2, в рамках которого абоненты платили 400 рублей в месяц, стал стоить 440 рублей в месяц. Те, у кого подключен тарифный план "МегаФона" "Все включено М", теперь будут платить 630 рублей в месяц вместо 500. Абонентская плата по тарифу "Все мое 3" у "Билайна" увеличится с 30 до 34 рублей в сутки, то есть до 1020 рублей вместо 900 рублей в месяц.

"Мы пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами", - сообщили "РГ" в пресс-службе "МегаФона". Там уточнили, что изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.

В "ВымпелКоме" повышение цен объяснили затратами на исполнение требований законодательства (необходимость хранить трафик абонентов), а также интенсивным развитием инфраструктуры с учетом потребностей клиентов.

В Теле2 комментарий не предоставили.

Повышение цен на архивные тарифные планы происходит ежегодно, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Операторы делают это для того, чтобы "пересадить" абонентов на тарифы с большим объемом услуг и соответственно абонентской платой, поясняет он.

В среднем, по данным Кускова, сегодня у каждого из операторов более 70% абонентов находятся на пакетных тарифных планах, и эта доля постоянно растет.

"При этом нужно понимать, что каждый год в расчете на одного абонента приходится все больше и больше трафика. Если в 2018 году среднестатистический абонент выкачивал порядка 7 Гб информации, то по итогам 2019 года - уже 11 Гб. Поэтому каждый год операторам требуется все больше места, серверов, центров обработки данных для хранения информации. Это связано с расходами, значит, повышение цен на их услуги будет ежегодным", - полагает Кусков.