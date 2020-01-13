Госдума запретит депутатам присоединяться к чужим законопроектам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о грядущих изменениях в регламент работы нижней палаты парламента. А именно, после поступления проекта в нижнюю палату депутаты не смогут присоединиться к нему как соавторы.

Эта тема обсуждалась на Совете ГД. "Речь идет о законодательных инициативах, которые, как правило, депутаты инициируют, и затем есть возможность у других депутатов присоединиться, - рассказал Володин. - Были обсуждения с нашими коллегами из всех фракций, мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить".

Ранее Госдума решила сократить сроки, в течение которого депутаты имеют возможность стать соавторами того или иного законопроекта. Теперь пришло время для нового шага - ограничить количество авторов только теми, кто работал над законопроектом.

Спикер Госдумы подчеркнул, что такая мера не только повысит качество внесенных инициатив, но и поможет точно подвести итог законодательной работы депутатов к концу созыва.

"Когда заканчиваются полномочия, то каждый будет отчитываться за то, что он сделал лично, не возможно будет присоединиться к тому, что к чему не имеешь отношения", - объяснил Володин.