Грузинский и украинский борцы устроили драку на турнире в Турции

Дракой с участием борцов и представителей команд Грузии и Украины завершился поединок на турнире в Турции.

Неприятный инцидент произошел во время полуфинальной схватки между представителем Грузии Зурабом Эрбоцанашвили и выступающего за Украину Хасаном Закариевым. Они выступали в весовой категории до 79 кг.

В какой-то момент спортсмены что-то не поделили на помосте и начали выяснять отношения с помощью кулаков. Тут же к ним присоединились представители команд и в итоге устроили массовую драку, которую выложили в сеть

В итоге организаторы дисквалифицировали обоих спортсменов. Какое наказание получат все участники драки, пока не сообщается.