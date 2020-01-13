Война - бедствие для экономики. Она нарушает человеческий ход событий, вынимает из нас не только душу, но и толкает нас к бедности, к подчинению, к уничтожению имущества семей, даже если кажется, что мы в стороне, что пушечный гул за горами.

Ближний Восток - октябрь 1973 года! Война Судного дня и ее следствие - эмбарго арабских стран на поставки нефти в США. Нефть стала за год вчетверо дороже. Это буйство совпало с революцией в мировой денежной системе - ее отрывом от золота. Мир попал в царство бумажных денег и дичайших колебаний в курсах валют, цен на сырье, недвижимость, любых активов. При высочайшем проценте, способном подавить все живое, при двузначной инфляции. Экономика США уходит в кризис, на рынке акций - большой крах 1973-1974 годов.

Дальше - тишина? Нет, конечно! На дворе - конец 1970-х, до наших денежных бурь еще 10 с лишним лет. Иран полыхает, там - исламская революция, в ответ - новый нефтяной кризис в 1979 году. За год мировые цены на нефть выросли двукратно. Они в 15 раз выше, чем в начале 1970-х. Экономика США снова в кризисе. Инфляция - почти 14%, ее называют Великой. Процентные ставки Федеральной резервной системы ставят рекорды. На рубеже 1980-х годов они достигают 20%. Проценты по кредитам еще выше! В 1973-1978 годах доллар США ослаб к другим валютам больше чем на 20%. Что еще? Кризис на рынке акций в 1980 году!

Именно с 1970-х советская нефть стала проникать на Запад, в это царство высоких цен. Нам радоваться? Нет, скорее, задуматься о последствиях. С 1970-х годов потянулась ниточка - сырье, сырье, прежде всего сырье. В 1970 году топливо и электроэнергия составляли 16% в структуре экспорта из СССР, в 1985 году - 53%. Это уже напоминает день сегодняшний.

Еще одна "удача" советской экономики - ирано-иракская война 1980-1988 годов, тяжелая, позиционная, больше 1 млн человек погибли. Но Иран и Ирак - это нефть. Цены на нефть достигли максимума в 1982 году, а затем нудно, упорно стали ползти вниз. Другие страны заполняли рынки, война постепенно сходила на нет. И что же? К концу 1980-х цены на нефть упали двукратно, и счастье советское испарилось, оставляя место долгим рассуждениям о том, какую роль эта осыпь цен на топливо сыграла в разрушении СССР.

Зачем нам все это помнить? Причина - мало что изменилось. Мы по-прежнему в плену бумажных финансов, цен на нефть, взлетающих, когда Ближний Восток полыхает или нефтяные деривативы в Нью-Йорке и Чикаго достают до небес.

Мы в плену бумажных финансов, цен на нефть, взлетающих, когда Ближний Восток полыхает

"Война в Заливе" в начале 1990-х - цены на нефть взлетели в 2 раза! И снова качели! В 1997-1998 годах падение цен на нефть, но какое! Двукратное, всего лишь за полтора года! Российский бюджет протерся до дыр, в экономике - плач и стон, банки рушатся. Кризис на весь свет! И вдруг снова чудо - все это рассеивается как дым всего лишь за пару лет. Нефть, живительная нефть взлетает вверх и наступает лепота - 2000-е! Какое счастье! Многократный, в 9 с лишним раз рост цен на нефть, подстегнутый новыми войнами на Ближнем Востоке и слабым долларом. Все выше цены на газ, на любое другое наше экспортное сырье. На Россию обрушивается валютный дождь. Мы все - в шелках. Спокойствие и уверенность разливаются над российским пространством. Рапорты о победах!

Как хорошо забыться на 7-8 лет! Но нет, жизнь в сырьевой экономике - это качели. Опять бумеранг, 2008 год и с ним глобальный кризис. Вы за нас, цены на нефть и газ? Нет, они в нокдауне. Российский ВВП падает более чем на 7%. Нам что - кричать, плакать? Нет, снова везение, снова по кругу, снова отскок в ценах и передышка. И опять - не навсегда. Пришли 2014-2016 годы, не как гости, как враги. Нефтяные цены упали почти в 4 раза, вместе с ними цены на газ и металлы. Мы заморозились на десятилетие. За 2009-2019 годы ВВП России увеличился всего лишь на 10-11% в постоянных ценах (МВФ). Мир рос гораздо быстрее. Эх, тройка! Птица тройка, когда же ты снова понесешься - бойкая и необгонимая?

Ну зачем все это помнить? Ответ - геополитика. Кто-то где-то кого-то ударит, нефть вырастет. А нам это выгодно! Нет, невыгодно! Нет счастья в чужих войнах, в отскоках цен, в сложных временах у соседей или за океаном. Нам бы вырваться из этого заколдованного круга, когда несчастья и боль сулят деньги и процветание. Из круга, в котором заведомо известно, что цены опять упадут, что нынешняя радость не спасет от наших собственных разрушений, неизбежных в сырьевой экономике. Качели, вечные качели - стоишь и ждешь, когда экономику опять ударит в лоб со всего размаха.

Деньги, заработанные тем, что все ходит ходуном в мире нефти, обязательно обернутся бумерангом

Нам выгодно успокоение, геополитика, которая перестанет кричать. Мы очень ждем, что 2020 год пройдет спокойно. Нам не нужно эксцессов, мировая экономика хрупка. Она только что пережила два года замедления. В глобальных финансах скопились опасные концентрации рисков и мыльные пузыри. Их еще нужно пережить. Впереди "брекзит" на не полностью согласованных условиях. Что там будет - никто не знает. Любое наше движение в 2020 году, приводящее в геополитическом смысле к росту цен на топливо, обязательно ударит бумерангом. Весь наш опыт кричит только об одном - стабилизация! И еще - мечта. Хотя бы чуть-чуть отодвинуться от сырья - нестабильного, поливающего перепадами цен, загоняющего экономику в качели, в системные кризисы.

А что, разве можно думать по-другому? Мы не знаем. Люди на самых разных высотах - разные. У них могут быть иллюзии. И могут - амбиции. Но наш опыт говорит только об одном - деньги шальные, деньги, заработанные тем, что все ходит ходуном в мире нефти, мире финансов, обязательно обернутся бумерангом. И может быть больно.